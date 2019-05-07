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Взгляните, как будет выглядеть новый iPhone Xr
Источник материала: Tut.by
В сентябре Apple представит
Точного названия устройства еще нет. Для удобства создатель рендеров называет смартфон iPhone Xr (2019). Возможно, аппарат будут продавать как iPhone Xe.
Фронтальная сторона гаджета практически не отличается от актуальной модели, задняя панель включает квадратный блок для двойной основной камеры и светодиодной вспышки.
Скорее всего, iPhone Xr (2019) будет работать на 7-нм процессоре Apple A13. Разрешение обоих фотомодулей — 12 Мп (супер широкоугольный и 2-кратный зум).
Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:
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Скорее всего, устройство представят в сентябре.
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