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Взгляните, как будет выглядеть новый iPhone Xr

08.05.2019 14:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре Apple представит несколько новых смартфонов. Среди них — преемник iPhone Xr. Известный точными прогнозами инсайдер @OnLeaks опубликовал рендеры с финальным дизайном еще не анонсированного устройства.


Фото: @OnLeaks

Точного названия устройства еще нет. Для удобства создатель рендеров называет смартфон iPhone Xr (2019). Возможно, аппарат будут продавать как iPhone Xe.

Фронтальная сторона гаджета практически не отличается от актуальной модели, задняя панель включает квадратный блок для двойной основной камеры и светодиодной вспышки.





OnLeaks предполагает, что диагональ дисплея смартфона составит 6,1 дюйма, матрица — IPS, разрешение — 1792 на 828 пикселей. При этом общие габариты гаджета составят 150,9×76,1×7,8 мм (8,5 мм, если считать вместе с блоком основной камеры).

Скорее всего, iPhone Xr (2019) будет работать на 7-нм процессоре Apple A13. Разрешение обоих фотомодулей — 12 Мп (супер широкоугольный и 2-кратный зум).

Смотрите, сколько у нас стоят популярные iPhone:

 
 
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Скорее всего, устройство представят в сентябре.
 
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