Молитвенная память... Митинги-реквиемы прошли сегодня в Ивьевском районе

Источник материала: Ивьевский край

Накануне непосредственно праздничной даты, 8 мая, состоялись митинги-реквиумы «А память священна» в агрогородках Ивьевского района и автопробег «От памятника к памятнику» к местам увековечения памяти о воинах и земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Цель автопробега – пропаганда великого подвига народа, отстоявшего независимость Отечества и защитившего мир от фашизма, воспитание у молодого поколения уважения к воинской славе и памяти героев.

От памятных знаков воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны, и воинам-афганцам, братской могилы по ул. Пионерской в г. Ивье, памятника на братской могиле советских воинов, погибших при освобождении Ивьевщины, - до мемориалов разных уголков района, чтобы на митингах почтить память о погибших земляках!

Для справки: в Ивьевском районе 30 мест захоронения, братских могил,14 иных форм увековечения памяти о трагедии Великой Отечественной войны.

Участие в автопробеге приняли представители всех отделов райисполкома, районное руководство во главе с Александром Ивановичем Булаком, Ивьевский районный отдел по чрезвычайным ситуациям, военный комиссариат Ивьеского района, директор Ивьевского территориального центра социального обслуживания населения, председатель Ивьевской районной ветеранской организации, председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», председатель Ивьевского районного объединения организаций профсоюзов, председатель Ивьевского районного Совета депутатов, руководители и представители общественных объединений.

На протяжении всего пути следования автоколонны участников торжественной эстафеты встречали патриотически настроенные граждане.

В населенных пунктах у мест воинских захоронений и памятников состоялись митинги, во время которых возлагались цветы и венки представителями общественности.

Участие молодежи в таких мероприятиях - главное доказательство того, что современное поколение знает и помнит о Великой Победе.

Тема митингов: история страны, войны, Победы; скорбь по погибшим воинам, жизнь свою положившим за веру и Отечество в годы Великой Отечественной войны; дань памяти и обещание уберечь мирную и свободную жизнь, которая была завоевана дедами и прадедами, и быть достойными подвига солдат Великой Отечественной войны.

Где-то принимали в пионеры, где-то прошло шествие бессмертного полка, и повсюду звучали патриотические стихи, военные песни.

Слово «память» как набат: память сердца, есть в памяти мгновение войны, нетленная память за ратный подвиг, память о печальной цене, память священна…

Значит помним, молитвенно помним тех, кто кровью отстоял для нас этот желанный мир, никогда не забудем, передадим из поколения в поколение историю о подвиге народа, его стойкости и мужестве; память о всех тех, кто отстоял нашу свободу и независимость; наш День Победы – символ национальной гордости и несокрушимого единства.

Завершились митинги-реквиумы минутой молчания.

Незабываемые патриотические чувства вызвал автопробег «От памятника к памятнику».

Сердце вспомнило, сказало нужные слова, помолилось за тех, кто приближал героическую победу, оно будет ценить каждый жизни миг, будет благодарным за мирное небо над головой, настроится на мир, согласие и любовь.





















































































































































И. Холяво.

Фото С. Зенкевича.