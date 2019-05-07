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"Память жива". Военная агитбригада выступила с концертной программой ко Дню победы

08.05.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Военная агитбригада выступила с концертной программой "Память жива", посвященной Дню победы. Артисты посетили аг. Дайлиды, д. Ятолтовичи, д. Зубковичи и д. Рембоковщина. 

&quot;Память жива&quot;. Военная агитбригада выступила с концертной программой ко Дню победы

&quot;Память жива&quot;. Военная агитбригада выступила с концертной программой ко Дню победы

&quot;Память жива&quot;. Военная агитбригада выступила с концертной программой ко Дню победы

 
 
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Военная агитбригада выступила с концертной программой "Память жива", посвященной Дню победы. Артисты посетили аг. Дайлиды, д. Ятолтовичи, д. Зубковичи и д....
 
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