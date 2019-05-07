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Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК

08.05.2019 14:44 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга Redpath Group посетили строительство Нежинского ГОКа, сообщила пресс-служба ИООО "Славкалий".

 "Главной целью визита топ-менеджеров из Германии, ЮАР, Монголии, Канады и Австралии стало знакомство с уникальной для Европы технологией: проходку стволов на объекте выполняют механизированные комплексы SBR", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там напомнили, что машины были изготовлены специально для белорусского проекта в Германии, соответствуют самым высоким экологическим стандартам, не требуют применения взрывчатки и присутствия людей в забое.

Стволопроходческие работы на объекте начались в конце прошлого года, сегодня машины достигли отметки порядка 200 м.

"Иностранные гости получили возможность  спуститься на глубину ствола, и оценить SBRв работе", - рассказали в "Славкалии".

Нежинский ГОК станет вторым предприятием в Беларуси по добыче калийной руды и производству калийных удобрений, мощностью до 2 млн тонн хлорида калия в год.

Общая стоимость проекта превышает $2 млрд, в том числе более $370 млн в 2018 году. Строительство комбината начато в 2016 году. ГОК должен быть возведен за четыре года. Реализует проект ИООО "Славкалий" (дочка британской компании GCM Global energy plc), входящий в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Инвестпроект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, обогатительной фабрики, газотурбинной электростанции для собственных нужд, железнодорожной, автодорожной, жилищной и другой инфраструктуры.

Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК
Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК
Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК
Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга посетили Нежинский ГОК

 
Теги: знакомства
 
 
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Руководители крупнейшего в мире шахтостроительного холдинга Redpath Group посетили строительство Нежинского ГОКа, сообщила пресс-служба ИООО "Славкалий".  "Главной...
 
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