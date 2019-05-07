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Кабмин Украины признает выдаваемые Россией украинцам паспорта недействительными и призовет другие страны поступить аналогично

08.05.2019 14:18 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Правительство Украины на заседании в среду намерен признать незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на временно оккупированных территориях Донбасса, заявляет премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы примем решение, правительство Украины, о том, чтобы признать все паспорта, которые будут выданы гражданам Украины на нашей территории, на территории суверенного Украинского государства, с нарушением любых международных норм, прав, эти паспорта будут признаны незаконными. Они будут признаны незаконными при пересечении государственной границы, а также при использовании на территории нашего государства", - сказал В.Гройсман, открывая заседание Кабинета министров в среду.

По словам премьера, все паспорта, которые будут выдаваться Российской Федерацией украинским гражданам, будут признаны тоже недействительными.

"Это наш четкий ответ на агрессивные, гибридные действия по выдаче фейковых паспортов гражданам Украины", - подчеркнул В.Гройсман.

Премьер-министр добавил, что Кабмин обратится к государствам-партнерам с просьбой принять аналогичные решения и также признать недействительными подобные "фейковые" документы.

Он выразил убеждение, что "фейковые паспорта, которые выдаются абсолютно в нарушение всех норм", должны быть признаны недействительными другими странами.

Как сообщалось, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Согласно указу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях ОРДЛО.

По заявлениям российских властей, 29 апреля в Новошахтинске Ростовской области был открыт и начал тестовую работу и якобы уже принял 80 заявлений от жителей "ЛНР" первый пункт выдачи паспортов РФ. 30 апреля Центр выдачи российских паспортов жителям "ДНР" открылся в селе Покровском Неклиновского района Ростовской области. Центр заработал в тестовом режиме.

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области РФ центров выдачи паспортов РФ гражданам Украины и призвало международное сообщество не признавать такие документы.

 
 
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Правительство Украины на заседании в среду намерен признать незаконными и недействительными паспорта, выдаваемые Российской Федерацией гражданам Украины на...
 
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