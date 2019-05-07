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«Я на плечи его усадила и повела на площадь». В 14 лет она осталась сиротой и пошла в партизаны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Героиня следующего сюжета – рядовой боец партизанской бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нина Кацкель вошла в историю Великой Отечественной как участник «рельсовой войны» и легендарного Ушачского прорыва. Победу она встретила в детском доме – ведь в самом начале войны осталась круглой сиротой.
Первые дни войны в ее семье оказались самыми трагическими. Фашисты зверски расстреляли младшего брата, маму и папу. Нина чудом осталась в живых.
Нина Кацкель, ветеран Великой Отечественной войны:
В 14 лет семьей для сироты стал отряд имени Лазо партизанской бригады ВЛКСМ. 340 бойцов – из них всего две девушки. Сибиряки, их перекинули для укрепления партизанского движения, по-отцовски относились к Нине.
Нина Кацкель:
Действовала бригада в Полоцко-Лепельской зоне. И Нина Кацкель в 44-м оказалась в эпицентре легендарного прорыва блокады под Ушачами. Юная партизанка обнаружила немецкий дзот и передала своим точные координаты. Дзот был уничтожен.
Анастасия Аласания, СТВ:
Нина Кацкель не любит говорить о погибших на ее глазах бойцах или о собственном ранении. Боль от потерь не утихает. Но вспоминает те моменты, когда среди разрухи, голода и холода сирота чувствовала себя нужной и оттого счастливой.
Нина Кацкель:
Трое сыновей, шестеро внуков и столько же правнуков. Внимание бабушке старается уделить каждый в этой большой и дружной семье. Не забывают о ветеранах и представители власти. И если герои войны сегодня не могут прийти на торжество, значит, праздник будет с доставкой на дом.
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Новости Беларуси. Героиня следующего сюжета – рядовой боец партизанской бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Нина Кацкель вошла в историю...
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