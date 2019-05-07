Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сына и сказали, на кого он похож

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Новости Великобритании. Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына.

По информации Daily Mail, первая фотосессия с ребенком состоялась на территории Виндзорского замка. Счастливые родители обнимали сына. Меган Маркл появилась на публике впервые за шесть недель.





Пара, казалось, была вне себя от радости, хихикала и смотрела друг другу в глаза. Принц Гарри не мог удержаться от того, чтобы поглядывать на сына, пока он спал.

Меган Маркл заявила: «Это волшебство, это удивительно».

Герцогиня также добавила: «У меня есть теперь два лучших мужчины в мире, поэтому я действительно счастлива. У малыша очень хороший темперамент, он очень спокойный».





Принц Гарри пошутил, что даже не знает, от кого сын взял эту черту. На вопрос, на кого похож мальчик, Меган ответила: «Мы все еще пытаемся это выяснить».

Счастливый отец отметил: «Все говорят, что дети меняются так сильно за две недели, что мы пока в основном следим за тем, как происходит процесс изменения. Но его внешность меняется каждый день, так что, кто знает».





Отвечая на вопрос, как ему новый статус, принц Гарри добавил: «Это здорово. Воспитание детей – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы так рады, что у нас есть свой маленький комочек радости».





Мальчик появился на свет шестого мая. Имя малыша еще неизвестно.