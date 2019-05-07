«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов войны накануне 9 Мая

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию по Дворцу Независимости – символу суверенной Беларуси.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы









Гости побывали в залах, где проходят важные международные встречи и переговоры, совещания и торжественные церемонии. Ветеранам также показали знаменитый «Зеленый зал», где спустя десятилетия после масштабного кровопролития снова решалась судьба мира – подписывались документы «нормандской четверки».





Нина Черняк, председатель Совета ветеранов педагогического труда Московского района Минска:

Это авторитет, это лицо государства в мире, в других странах. Когда приезжают и видят, что мы все-таки живем достойно, красиво. Что мы можем строить такие светлые дворцы, которые можем посещать, где работает Президент, где принимаются делегации, где принимаются важные решения государственные.





Люциан Суринт, руководитель делегации ветеранов:

Очень впечатляет. Раз у нас на самом деле независимое государство, то должно быть что-то достойное, впечатляющее. Поэтому если бы такого не было, то он должен был быть построен. Хорошо, что вовремя сделано. По крайней мере, когда смотришь на приемы Президентом различных лиц, то не стыдно, что у нас есть где встретить гостей, есть что показать.



















