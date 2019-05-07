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«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов войны накануне 9 Мая
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, ветеранам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для них провели экскурсию по Дворцу Независимости – символу суверенной Беларуси.
Гости побывали в залах, где проходят важные международные встречи и переговоры, совещания и торжественные церемонии. Ветеранам также показали знаменитый «Зеленый зал», где спустя десятилетия после масштабного кровопролития снова решалась судьба мира – подписывались документы «нормандской четверки».
Нина Черняк, председатель Совета ветеранов педагогического труда Московского района Минска:
Люциан Суринт, руководитель делегации ветеранов:
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«Это лицо государства в мире». Экскурсию по Дворцу Независимости провели для ветеранов войны накануне 9 Мая
Новости Беларуси. Накануне празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, ветеранам, сообщили в программе Новости «24...
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