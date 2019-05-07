ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

08.05.2019 14:51 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для каждой семьи 9 мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней – женщин, стариков, детей. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Спустя десятилетия память о мужестве и героизме сражавшихся остается незыблемой.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей завтра, 9 мая, примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких – участников войны.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:
Очень важно знать точную информацию. Для себя – это одно дело. А когда ты хочешь передать своему будущему поколению, чтобы эта ниточка никогда не прерывалась, чтобы мы передавали и помнили наших героев. Пока мы помним, как говорится… Память бесценна. Этот подвиг очень важен для нас.

«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы

Презентация общенациональной акции «Беларусь помнит» прошла в России. О проекте также знают в Циндао и Лондоне. Главная цель масштабной акции – сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Любашках сгорел сарай
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика