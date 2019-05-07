|
«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для каждой семьи 9 мая – дата особенная. Ведь война стоила миллионов человеческих жизней – женщин, стариков, детей. В годы Великой Отечественной Беларусь потеряла каждого третьего жителя. Спустя десятилетия память о мужестве и героизме сражавшихся остается незыблемой.
В знак благодарности и уважения поколению освободителей тысячи людей завтра, 9 мая, примут участие в шествиях «Беларусь помнит». Дети, внуки и правнуки военного поколения пройдут по улицам городов с портретами, чтобы рассказать о подвиге своих близких – участников войны.
Екатерина Козел, начальник отдела Брестского филиала Белпочты:
Презентация общенациональной акции «Беларусь помнит» прошла в России. О проекте также знают в Циндао и Лондоне. Главная цель масштабной акции – сохранение исторической памяти о героических подвигах, истории и судьбе каждого нашего земляка, внесшего свой вклад в освобождение Беларуси и Великую Победу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Память бесценна». Шествия «Беларусь помнит» пройдут по всей стране в день 74-й годовщины Великой Победы
Новости Беларуси. «Беларусь помнит». Под этим девизом страна готовится встретить 74-ю годовщину Великой Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)