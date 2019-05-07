ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы

08.05.2019 14:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, Президент Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Победы Владимиру Путину.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что свято хранимая память о Великой Отечественной войне будет и впредь укреплять единство белорусов и россиян, содействовать развитию стратегического партнерства двух дружественных государств и поддержанию стабильности в Европе.

С Днем Победы Александр Лукашенко также поздравил президентов Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана и ряда других государств. Послания также направлены видным государственным деятелям, руководителям интеграционных объединений и Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.

Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Один из лучших снайперов минского «Динамо» перешел в «Магнитку»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика