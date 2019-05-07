|
Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам по случаю Дня Победы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, Президент Александр Лукашенко направил поздравление с Днем Победы Владимиру Путину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С Днем Победы Александр Лукашенко также поздравил президентов Азербайджана, Армении, Молдовы, Казахстана и ряда других государств. Послания также направлены видным государственным деятелям, руководителям интеграционных объединений и Патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По случаю 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Александр Лукашенко направил поздравления зарубежным лидерам, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)