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Саснович не смогла обыграть первую ракетку мира на турнире в Мадриде

08.05.2019 16:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Саснович не смогла обыграть первую ракетку мира на турнире в Мадриде
Фото из открытых источников

В третьем круге одиночного разряда турнира в Мадриде Александре Саснович (33-е место в рейтинге WTA) противостояла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака.

Саснович не смогла обыграть первую ракетку мира на турнире в Мадриде Александра Саснович уверенно пробилась в третий круг турнира в Мадриде

Белорусская спортсменка сумела навязать сопернице борьбу, практически ни один из геймов не проходил без счета «ровно». Однако удачливее в ключевых розыгрышах была именно японка. Александра Саснович уступила Наоми Осаке в двух сетах – 2:6, 3:6.

Таким образом, все белорусские теннисистки покинули турнир в Мадриде. Ранее на стадии квалификации завершила выступление Вера Лапко (89), в первом круге основной сетки – Арина Соболенко (10), во втором раунде – Виктория Азаренко (52).

Также все четыре белоруски (Александра Саснович, Арина Соболенко, Виктория Азаренко и Лидия Морозова) выбыли из парного турнира в Испании. Все девушки проиграли матчи со своими напарницами на стадии второго круга.

Следующий крупный турнир, который запланирован у теннисисток, пройдет в Риме. Соревнования стартуют 13 мая.

 
 
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Белорусская теннисистка Александра Саснович покидает престижный теннисный турнир в испанской столице с призовым фондом более $7 млн.
 
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