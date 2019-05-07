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Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?
08.05.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
И выходные им не помеха - работают несмотря на даты. До обозначенного срока - 15 мая, осталось буквально чуть-чуть. Уже понятно - это вполне реально, а значит, буквально через неделю уже поедем с комфортом, и надолго забудем о проблеме путепровода в центре города Бреста.
Можно ещё отметить, что после открытия реконструируемой части ещё потребуется уложить чистовой слой асфальта на той, по которой организовано движение сейчас.
Вероятно, для этого потребуется ненадолго остановить движение троллейбусов, впрочем, работы могут быть выполнены и ночью, так как их объём небольшой.
Итак, завершается один из масштабнейших проектов, который казался изначально невероятным - в самом центре города без остановки движения выполнить подобный объём работ не так уж и просто. Однако, всё получилось.
Ещё есть ряд работ, которые потребуется выполнить, но это уже детали.
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