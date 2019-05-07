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Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

08.05.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

И выходные им не помеха - работают несмотря на даты. До обозначенного срока - 15 мая, осталось буквально чуть-чуть. Уже понятно - это вполне реально, а значит, буквально через неделю уже поедем с комфортом, и надолго забудем о проблеме путепровода в центре города Бреста.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66001.php

Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

Можно ещё отметить, что после открытия реконструируемой части ещё потребуется уложить чистовой слой асфальта на той, по которой организовано движение сейчас.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66001.php

Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

Вероятно, для этого потребуется ненадолго остановить движение троллейбусов, впрочем, работы могут быть выполнены и ночью, так как их объём небольшой.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66001.php

Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

Итак, завершается один из масштабнейших проектов, который казался изначально невероятным - в самом центре города без остановки движения выполнить подобный объём работ не так уж и просто. Однако, всё получилось.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66001.php

Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

Ещё есть ряд работ, которые потребуется выполнить, но это уже детали.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66001.php

Верхушку Кобринского моста укатывают в асфальт. Когда уже поедем?

 
Теги: Брест
 
 
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  И выходные им не помеха - работают несмотря на даты. До обозначенного срока - 15 мая, осталось буквально чуть-чуть. Уже понятно - это вполне реально, а значит,...
 
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