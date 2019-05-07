Молодежь в Бресте делает деньги на чувствах российских туристов

Источник материала: Виртуальный Брест

Традиционно перед 9 Мая Брестскую крепость посещают тысячи туристов из России. «Российский сезон» растягивается на всю первую декаду месяца. Он приносит хороший доход агроусадьбам, отелям, казино, а также просто предприимчивым молодым людям. Накануне Дня Победы в Брестской крепости — пик туристического сезона. На парковке перед входной воротами молодой парень торгует «символикой победы»: красными флажками с «георгиевским» фольклором, магнитиками и пилотками.



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Молодой предприниматель (справа) разместил свой товар в старом «Мерседесе» на парковке возле Брестской крепости. Пожилой турист купил у него пилотку.

Себестоимость этого ширпотреба копеечная, но туристы не жалеют денег в символическом месте.



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Молодой брестчанин занимается разносной торговлей в крепости.

Торговля ведется без чеков и кассовых аппаратов, так как никто не будет проверять продавцов в «святом для каждого советского человека места».



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Ходовой товар в этом году — пилотки времен войны.

Власти Беларуси следят за тем, чтобы в публичном пространстве городов, в том числе и Бреста, доминировала белорусский символика, в том числе «цветок мирной жизни» — яблоневый цвет на фоне флагов. Но российским туристам никто не мешает выражать свои чувства, хотя по ночам георгиевские ленты тихо снимают.



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Российские туристы повязывают купленные георгиевские ленты на памятники в крепости. Ночью их тихо снимают, чтобы не допустить политизации мемориала.

Чтобы построить Брестскую крепость, в XIX в. российские власти снесли старый — готический и барочный Брест — в том числе замок и Николаевскую церковь, в которой в 1596 году был заключена Брестская уния. В 1941 году многочисленный гарнизон крепости в первые же часы войны оказался в немецком окружении и несколько недель оборонялся (сам город Брест немцы захватили за несколько часов). После войны советские власти присвоили крепости звание «крепость-герой». В цитадели был создан мемориал, для создания большего эффекта некоторые здания снесли до состояния руин. Такая судьба постигла, в частности, Белый дворец — бывший униатский базилианский монастырь, в котором в 1918 году был подписан Брестский мир. Мемориал Брестской крепости стал памятником трагизма первых месяцев войны, когда обескровленная сталинскими репрессиями армия только ценой чудовищных потерь остановила наступление нацистов.



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Туристы делают селфи у главного входа в советский мемориал.



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Экскурсанты заполняют мост перед Холмскими воротами крепости.



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Буденновки, фуфайки и даже копии автоматов — ассортимент в Брестской крепости.



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Некоторые туристы из России одеваются в форму времен войны.



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Альпинисты моют от лишайников главный монумент Брестской крепости.