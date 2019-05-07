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Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

08.05.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Сегодня в Коптевке, как и в других агрогородках района, прошел торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Пришли представители власти и депутатского корпуса, общественных объединений и государственных органов, труженики сельхозпредприятия, учащиеся и сельчане.

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

На митинге выступили депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Елена Колеснева, председатель Горецкого районного Совета депутатов Оксана Огородникова, председатель Коптевского сельисполкома Николай Чирков, председатель районного совета ветеранов Сергей Шинелев, лидер РО ОО «Белорусский фонд мира» Тамара Поклад, заместитель военного комиссара — начальник мобилизационной группы Иван Картелев.

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

После делегация направилась к ветеранам, чтобы поздравить их с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья и благополучия, а также вручить подарочный набор от райисполкома. В Коптевке посетили Анатолия Алексеевича Руксова. В Горках делегация заглянула к Николаю Ивановичу Прохорову и Василию Кондратьевичу Аниховскому. В этот день гостей встречала и Нина Афанасьевна Архипова в агрогородке Овсянка.

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото

 

Валерия Дроздовская, фото автора


 
 
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  Сегодня в Коптевке, как и в других агрогородках района, прошел торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной...
 
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