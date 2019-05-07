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Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу и похитили биткоинов на 41 миллион долларов

08.05.2019 16:13 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Хакеры взломали крупнейшую криптобиржу и похитили биткоинов на 41 миллион долларов

Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance и похитили 7 тыс. биткоинов. Это равно приблизительно 41 млн долларов.

Как сообщается на сайте сервиса, во время хакерской атаки похищены ключи API (секретный код, который идентифицирует учетную запись), коды двухфакторной идентификации и иная конфиденциальная информация.

Компания не смогла заблокировать вывод средств до взлома. Объем кражи составил приблизительно 2% от общего количества биткоинов Binance.

Убытки пользователей обещают возместить. На период расследования пополнение и снятие средств приостановлены.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Хакеры взломали один из крупнейших онлайн-сервисов обмена криптовалют Binance и похитили 7 тыс. биткоинов. Это равно приблизительно 41 млн долларов.
 
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