Поезда в метро Минска будут ходить чаще вечером 9 мая

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщили представители Минского метрополитена, в связи с празднованием Дня Победы, 9 мая изменяется график движения поездов. Так, для удобства пассажиров с 19.30 до 24.00 движение поездов будет происходить с интервалом три минуты.

В то же время следует учитывать, что 9 мая возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» со стороны Монумента Победы на период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта.

Отметим, что 9 мая также увеличится количество автобусов на маршрутах №1 и №100, а также число трамваев на маршруте №6. После праздничного концерта и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе площади Победы развозить пассажиров будут резервные автобусы и трамваи.