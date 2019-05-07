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Поезда в метро Минска будут ходить чаще вечером 9 мая

08.05.2019 14:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Поезда в метро Минска будут ходить чаще вечером 9 мая
Фото из открытых источников

Как сообщили представители Минского метрополитена, в связи с празднованием Дня Победы, 9 мая изменяется график движения поездов. Так, для удобства пассажиров с 19.30 до 24.00 движение поездов будет происходить с интервалом три минуты.

Поезда в метро Минска будут ходить чаще вечером 9 мая Движение транспорта временно перекроют в центре Минска 9 мая

В то же время следует учитывать, что 9 мая возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» со стороны Монумента Победы на период торжественной церемонии возложения венков и проведения праздничного концерта.

Отметим, что 9 мая также увеличится количество автобусов на маршрутах №1 и №100, а также число трамваев на маршруте №6. После праздничного концерта и салюта (ориентировочно в 23.20) в районе площади Победы развозить пассажиров будут резервные автобусы и трамваи.

 
Теги: Минск
 
 
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9 мая с 19.30 до 24.00 движение поездов будет происходить с интервалом три минуты.
 
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