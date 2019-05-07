ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саснович проиграла первой ракетке мира Осаке и последней из белорусок выбыла на турнире в Мадриде

08.05.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович проиграла первой ракетке мира японке Наоми Осаке в третьем круге грунтового турнира в Мадриде (призовой фонд — 7,02 млн долларов) — 2:6, 3:6.


Фото: Reuters

По ходу всего поединка преимущество Наоми Осаки над Александрой Саснович (35 WTA) в розыгрышах не казалось очевидным. В первом сете на счету Саши было всего на один виннер меньше, чем у соперницы (12 против 13), а за весь матч — на два виннера меньше (20 против 22). А вот в игре на первой подаче и приеме Осака значительно превосходила белоруску.

В третьем гейме первой партии у Саши было два брейк-пойнта. Реализовать их не удалось, и до конца игрового отрезка таких шансов у Саснович не возникало. Тем временем Осака сделала два брейка: во втором и восьмом геймах, причем в случае последнего — на втором брейк-пойнте, когда Саша допустила двойную ошибку.

Во втором сете Саснович выполнила обратный брейк при счете 0:2, а затем вновь позволила сопернице лидировать с брейком. В девятом гейме Осака взяла очко на подаче «под ноль» и подвела черту в борьбе за выход в четвертьфинал соревнований. В этой партии Саша допустила 11 невынужденных ошибок при всего 3-х у японки.

Итог поединка, который длился 1 час и 23 минуты, — 6:2, 6:3 в пользу Осаки. Таким образом, Наоми выиграла у Саснович третий раз подряд. Счет в этом противостоянии — 3:0 в пользу японки.

Статистика матча Саснович — Осака

Попадание первой подачи: 67% — 71%
Выигрыш первой подачи: 60% — 69%
Выигрыш второй подачи: 29% — 45%
Эйсы: 0 — 7
Двойные ошибки: 5 — 2
Виннеры: 20 — 22
Невынужденные ошибки: 23 — 14
Реализация брейк-пойнтов: 25% (1 из 4) — 40% (4 из 10)
Все выигранные очки: 52 — 69

Для Саснович турнир в Мадриде, где она прошла два раунда, — самое успешное выступление с января, когда она также одержала две победы на открытом чемпионате Австралии. Напомним, что ранее в Мадриде Александра оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (15 WTA) — 0:6, 6:3, 6:2, и словачки Анны-Каролины Шмидловой (109 WTA) — 6:2, 6:2.

Александра Саснович последней из белорусок завершила участие на турнире в Мадриде. Что касается сетки в одиночном разряде, то тут первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10 WTA) выбыла уже в стартовом круге, Виктория Азаренко — во втором раунде, а Вера Лапко — еще на стадии квалификации. В парном разряде Соболенко, Азаренко, Саснович и Лидия Морозова проиграли на стадии 1/8 финала.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович проиграла первой ракетке мира японке Наоми Осаке в третьем круге грунтового турнира в Мадриде (призовой фонд - 7,02 млн...
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович не смогла обыграть первую ракетку мира на турнире в Мадриде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика