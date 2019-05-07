ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболистов Кокорина и Мамаева, избивших белоруса, приговорили к колонии

08.05.2019 16:44 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Футболистов Кокорина и Мамаева, избивших белоруса, приговорили к колонии
Фото из открытых источников

В Москве огласили приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей.

Футболистов Кокорина и Мамаева, избивших белоруса, приговорили к колонии За что российские футболисты Кокорин и Мамаев избили белоруса в Москве?

9 октября 2018 года спортсмены избили гражданина Беларуси Виталия Соловчука. 33-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. После нападения на белоруса футболисты отправились в кафе, где также избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, сделавшего им замечание о неподобающем поведении. «Жертвой» спортсменов стал и еще один человек.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку», где находились до сих пор.

Суд признал Александра Кокорина и Павла Мамева виновными в побоях и хулиганстве. Их отправят в колонию: Кокорина – на 1,5 года, Мамаева – на один год и пять месяцев. Примечательно, что время, проведенное под стражей, будет зачтено в общий срок наказания.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленные российским законом сроки.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На заседании Пресненского суда Москвы оглашен приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
 
Новости дня
Новости разные
 
Коллекцию знаменитых часов «Победа» можно увидеть в историко-краеведческом музее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика