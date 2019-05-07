Футболистов Кокорина и Мамаева, избивших белоруса, приговорили к колонии

Источник материала: Аргументы и факты

В Москве огласили приговор по делу российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также их друзей.

9 октября 2018 года спортсмены избили гражданина Беларуси Виталия Соловчука. 33-летний мужчина получил черепно-мозговую травму, перелом костей носа, ушиб мягких тканей лица. После нападения на белоруса футболисты отправились в кафе, где также избили чиновника Минпромторга Дениса Пака, сделавшего им замечание о неподобающем поведении. «Жертвой» спортсменов стал и еще один человек.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело. 11 октября Александр Кокорин и Павел Мамаев по решению Тверского суда Москвы были отправлены в «Бутырку», где находились до сих пор.

Суд признал Александра Кокорина и Павла Мамева виновными в побоях и хулиганстве. Их отправят в колонию: Кокорина – на 1,5 года, Мамаева – на один год и пять месяцев. Примечательно, что время, проведенное под стражей, будет зачтено в общий срок наказания.

Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в установленные российским законом сроки.