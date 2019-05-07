Skoda покажет обновленный Superb уже на этой неделе

Источник материала: Tut.by

С момента дебюта третьего поколения Skoda Superb прошло больше четырех лет, поэтому совсем скоро модель получит плановое обновление. В компании официально подтвердили, что модернизированный лифтбек будет представлен уже в эту пятницу.





Премьера обновленной машины пройдет 10 мая в Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею (IIHS). А для затравки чехи опубликовали дизайнерский эскиз обновленного лифтбека, который дает первое представление об экстерьере модели. По сравнению с нынешним Superb у обновленного автомобиля изменится оформление бамперов, станут четче контуры фар, которые получат измененную начинку, немного укрупнится решетка радиатора, а вместо привычного логотипа на задней двери будет размещена надпись бренда заглавными буквами.

Кроме того, с модернизацией у Superb впервые появится «подзаряжаемая» гибридная силовая установка на основе 1,4-литровой бензиновой «четверки» — такая же устанавливается на Volkswagen Passat GTE , где отдача «гибрида» составляет 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Все подробности об обновленном Superb станут известны уже через пару дней.