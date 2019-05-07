ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Skoda покажет обновленный Superb уже на этой неделе

08.05.2019 17:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

С момента дебюта третьего поколения Skoda Superb прошло больше четырех лет, поэтому совсем скоро модель получит плановое обновление. В компании официально подтвердили, что модернизированный лифтбек будет представлен уже в эту пятницу.


Премьера обновленной машины пройдет 10 мая в Братиславе в рамках чемпионата мира по хоккею (IIHS). А для затравки чехи опубликовали дизайнерский эскиз обновленного лифтбека, который дает первое представление об экстерьере модели. По сравнению с нынешним Superb у обновленного автомобиля изменится оформление бамперов, станут четче контуры фар, которые получат измененную начинку, немного укрупнится решетка радиатора, а вместо привычного логотипа на задней двери будет размещена надпись бренда заглавными буквами.

Кроме того, с модернизацией у Superb впервые появится «подзаряжаемая» гибридная силовая установка на основе 1,4-литровой бензиновой «четверки» — такая же устанавливается на Volkswagen Passat GTE, где отдача «гибрида» составляет 218 лошадиных сил и 400 Нм крутящего момента.

Все подробности об обновленном Superb станут известны уже через пару дней.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С момента дебюта третьего поколения Skoda Superb прошло больше четырех лет, поэтому совсем скоро модель получит плановое обновление. В компании официально подтвердили,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Визиты к ветеранам накануне Дня Победы – Фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика