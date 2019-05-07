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Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

08.05.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

Степану Макаревичу без малого 92 года, а он по-прежнему бодр, крепок, полон сил и энергии. Неутомимый «живчик», как его называют жители Слуцка (а знает его, поверьте, весь город), каждое утро поднимается в 4:30 и приступает к зарядке. Делает гимнастические упражнения на все группы мышц и суставы, а после совершает пеший марш-бросок на несколько километров. Накануне праздничных мероприятий ветерана приглашают встретиться с учащимися Слуцкого медколледжа, где когда-то он преподавал физкультуру, провести беседы со школьниками, делясь воспоминаниями о событиях, участниками которых он был, пишет МЛЫН.BY.

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

Зимой 1944-го

Военный путь Степана Макаревича начался в Полоцке. А родом он из деревни Старый Бобр Крупского района. Мать умерла до войны, отец не вернулся с фронта: погиб под Кёнигсбергом в 1943 году. В Красную Армию 17-летний Степан был призван после освобождения Беларуси — 10 декабря 1944 года. Первое место службы — 44-й запасной стрелковый полк. Уже зимой 1945-го получил сержантские лычки, командовал отделением, был старшим разведчиком и помощником командира полка.

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

— В больших военных операциях участвовать не довелось, — говорит Степан Иванович. — Но ужас пережитого вспоминаю спустя 74 года. Когда дневальный в казарме объявил об окончании войны, одеяла полетели к потолку — так все радовались! Восторг, который тогда испытал, не могу описать словами даже сейчас. Вместе с друзьями ходили по улицам, танцевали, пели. Было немного обидно, что не участвовал в боевых действиях…

Не успев договорить, Степан Иванович замолкает, закрывает глаза и, кажется, переносится на 75 лет назад:

— Разрушенные дома, свалки обугленного кирпича и металла, опутанные колючей проволокой кварталы… Немцы разоряли города, даже когда отступали. Нам же пришлось за ними подчищать.

Военную карьеру Степан Макаревич продолжил и в мирное время. Более шести лет служил в Слуцке в полках: 336-м стрелковом, 190-м механизированном, 7-м минометном. После демобилизации остался здесь жить, окончил институт физической культуры, женился.

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

В 45 лет прыгал за 7 метров

Более полувека Степан Макаревич посвятил педагогике: учил детей быть здоровыми, ловкими, сильными, умелыми. Вспоминает, что когда пришел работать в СШ №10 города Слуцка, там не было ни гимнастического зала, ни добротной спортивной площадки, ни достаточного количества инвентаря. Вокруг стадиона были заросли. Создать хорошую спортивную базу — такую задачу поставил перед собой учитель физкультуры. Вместе с учениками Степан Иванович сначала построил гимнастический зал, после пришкольный стадион.

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

Он получился отличный: с двумя гаревыми дорожками, четырьмя ямами для прыжков в длину и высоту, пятью секторами для толкания ядра, двумя баскетбольными и двумя волейбольными площадками, футбольным полем. Многие ученики Макаревича стали мастерами спорта, самые известные из которых легкоатлеты Галина Длугашевская, Владимир Потороча, Николай и Виктор Петровские.

Будучи преподавателем, Степан Иванович сам участвовал в республиканских и всесоюзных соревнованиях по прыжкам в длину. А прыгал он далеко: за 7 метров!

Фотографию с матчевой встречи между командами Слуцка и Столбцов в 1971 году Степан Иванович хранит до сих пор. В центре — летящий за 7 метров преподаватель физкультуры СШ №10 г. Слуцка Степан Макаревич

До сих пор сотни выпускников вспоминают своего учителя с теплотой и уважением. После ухода из школы Макаревич на протяжении двенадцати лет вел уроки физкультуры в Слуцком медколледже.

— Учитель физкультуры — профессия молодых, — отмечает Степан Иванович, а сам «демобилизовался» из спорта в 60 лет. Поработал еще 6 лет на фабрике художественных изделий наладчиком ткацких станков, а потом был начальником лодочной станции.

Одеяла полетели к потолку — воспоминания 92-летнего ветерана о Победе

— Главное — не приковывать себя к дивану: это гибель для пенсионера, — мудро замечает Макаревич. — Постоянно посещаю матчи ФК «Слуцк»: ветеранская организация выдала бесплатный абонемент. В прошлом году не пропустил ни одной игры, и могу сделать некоторые замечания. Разминке наши футболисты почти не уделяют внимания, и ускорение напрочь отсутствует. А ведь это основа основ любого спорта. Надо поговорить с тренером этой команды…

Этот человек прожил долгую жизнь, богатую событиями и впечатлениями. Впрочем, со Степаном Ивановичем прошедшее время совсем не созвучно. 92-летний моложавый и по-прежнему крепкий мужичок полон оптимизма и энергии. У него две дочки, четверо внуков и семеро правнуков, один из которых уже учится в институте. После смерти жены ветеран живет один, часто приходят школьники, работники райисполкома, ветеранской организации. Степан Макаревич очень ждет очередного Дня Победы, чтобы встретиться с такими же ветеранами и пройтись по нарядному весеннему Слуцку.


Станислав Лобатый
Фото: Павел Орловский

 
 
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Степану Макаревичу без малого 92 года, а он по-прежнему бодр, крепок, полон сил и энергии. Неутомимый «живчик», как его называют жители Слуцка (а знает его, поверьте,...
 
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