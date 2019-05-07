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Самолет вылетел из «Шереметьево» в Минск почти с четырехчасовым опозданием

08.05.2019 17:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Самолет вылетел из «Шереметьево» в Минск почти с четырехчасовым опозданием
Снимок носит иллюстративный характер. © / Фото из открытых источников

Как стало известно, самолет Sukhoi Superjet 100-95 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из российской столицы 8 мая в 8.35 по местному времени. Однако самолет вылетел только в 12.13 и прибыл в Минск в 13.36. О причинах задержки пока не сообщается.

Самолет вылетел из «Шереметьево» в Минск почти с четырехчасовым опозданием В московском аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет

Отметим, что это не первый рейс, который отменили или отложили из «Шереметьево» за последние несколько дней. Ограничение в работе аэропорта связано прежде всего с катастрофой, которая произошла в аэропорту 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся во время приземления. В результате ЧП погиб 41 человек.

Примечательно, что один из «Супержетов», который должен был лететь 7 мая из «Шереметьево» в Ригу, задержали на три часа. Некоторые пассажиры почувствовали якобы запах дыма на борту. Во время проверки неисправность не выявили, самолет вылетел и благополучно приземлился.

 
Теги: Минск
 
 
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Полет из московского аэропорта «Шереметьево» в Минск российским самолетом Sukhoi Superjet 100−95 (рейс SU 1830) был задержан почти на четыре часа.
 
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