Самолет вылетел из «Шереметьево» в Минск почти с четырехчасовым опозданием

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, самолет Sukhoi Superjet 100-95 компании «Аэрофлот» должен был вылететь из российской столицы 8 мая в 8.35 по местному времени. Однако самолет вылетел только в 12.13 и прибыл в Минск в 13.36. О причинах задержки пока не сообщается.

Отметим, что это не первый рейс, который отменили или отложили из «Шереметьево» за последние несколько дней. Ограничение в работе аэропорта связано прежде всего с катастрофой, которая произошла в аэропорту 5 мая. Самолет SSJ-100 загорелся во время приземления. В результате ЧП погиб 41 человек.

Примечательно, что один из «Супержетов», который должен был лететь 7 мая из «Шереметьево» в Ригу, задержали на три часа. Некоторые пассажиры почувствовали якобы запах дыма на борту. Во время проверки неисправность не выявили, самолет вылетел и благополучно приземлился.