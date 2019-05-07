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Как друг Лукашенко Гуцериев пополняет бизнес белорусскими активами

08.05.2019 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недавно российский миллиардер стал совладельцем белорусской строительной компании

Как друг Лукашенко Гуцериев пополняет бизнес белорусскими активами
Об этом стало известно «Завтра твоей страны».
 
Согласно отчетности контролируемого семьей Гуцериевых холдинга «САФМАР Финансовые инвестиции», в начале этого года в число связанных с ним структур  вошла минская строительная компания «Ю-строй».

«Ю-строй» — достаточно крупный строительный бизнес, который был создан в 2011 году владельцем Группы компаний «Юнивест-М» Анатолием Тернавским для реализации девелоперских проектов на территории Беларуси. 

В частности, «Ю-строй» являлась генподрядчиком по сооружению мини-полиса «Каскад» на месте бывшей тюрьмы на ул.Кальварийской. Эта компания участвовала в реконструкции бывшей усадьбы Ваньковичей на улице Филимонова, где разместился элитный развлекательный комплекс.

Михаила Гуцериева связывает с Анатолием Тернавским совместная работа в российско-белорусской государственной нефтегазовой компании «Славнефть». Владелец нефтетрейдера «РУНО» Анатолий Тернавский пришел в нее в 1998 году и дослужился до первого вице-президента «Славнефти». 

Михаил Гуцериев был президентом «Славнефти» и непосредственным начальником Анатолия Тернавского в течение последних лет существования компании – в 2000-2002 годах.

И Гуцериев, и Тернавский были вынуждены уйти из «Славнефти» в связи с ее приватизацией – на госаукционах контроль над ней получили Роман Абрамович и Михаил Фридман с партнерами.

Михаил Гуцериев после отставки создал компанию «РуссНефть» и за короткий срок, скупая независимых производителей, сумел сделать ее одним из лидеров российской нефтедобычи. 

Анатолий Тернавский в 2001 году зарегистрировал в Гемании компанию «Юнивест», которая в середине 2000-х годов стала одним из крупнейших поставщиков давальческой нефти на белорусские НПЗ, а после сворачивания этого бизнеса – крупным инвестором в белорусскую недвижимость. Среди проектов, которые реализуют компании «Юнивест-М» на территории Беларуси, – гостиница «СлавинаСпорт» в Жлобине, бизнес-центры «Азимут» и «Карат» в Минске, торговый центр «Экватор» в Бресте.

В 2017 году компания Тернавского «Ювараград» получила право застроить совместно с УКС Мингорисполкома 496 га (6 млн кв. метров) рядом с поселком Колодищи. На масштаб белорусских операций бизнесмена, который является российским гражданином, в 2012 году обратила внимание Европейская комиссия. 

Он стал одним из трех бизнесменов (наряду с Владимиром Пефтиевым и Юрием Чижом), которые попали в персональный санкционный список со стороны Евросоюза. Все ограничения против Анатолия Тернавского и его компаний Брюссель отменил только в конце 2014 года.

Что касается вхождения Михаила Гуцериева в строительный бизнес своего бывшего подчиненного в Беларуси, то источники «Завтра твоей страны» связывают этот шаг с планами миллиардера на белорусском рынке недвижимости. 

Как недавно стало известно российским и белорусским СМИ, одно из структурных подразделений его бизнеса — девелоперская «Корпорация А.Н.Д.» совместно со Сбербанком России будет инвестировать в достройку бизнес-центра на базе долгостроя экс-гостиницы возле Белгосцирка. 

«Корпорация А.Н.Д.» — один из крупнейших игроков на российском  рынке, она управляет свыше 1,5 млн кв.метров коммерческой недвижимости. После ввода белорусского комплекса в эксплуатацию планируется переместить туда дочерние компании, которыми Михаил Гуцериев и его семья владеют в Беларуси.


Что еще принадлежит Гуцериеву в Беларуси

Список активов миллиардера в Беларуси весьма обширен и постоянно расширяется.

Промышленность  

Крупнейший проект Михаила Гуцериева в Беларуси – это строительство Нежинского ГОК, которое ведет его компания «Славкалий» в Любанском районе.

Завершить строительство комплекса мощностью 2 млн тонн хлорида калия в год планируется в 2020 году, а выйти на проектную мощность – в 2023 году. На ГОК будет трудоустроено свыше 2 тыс. человек.

IT

В последние два года бизнесмен сделал серьезные инвестиции в IT-сектор. Компании семьи Гуцериевых стали партнерами в финтех-проектах белорусского бизнесмена Виктора Прокопени.

В частности, с холдингом «Сафмар» связаны компании «И-Экс-Пи Кэпитал», белорусская, кипрская, британская и австралийская компании Capital.com и белорусская, британская американская и гибралтарская структуры группы Currency.com.

Также с компаниями Михаила Гуцериева с 2017 года аффилирован брокер «Генеральная система инвестиций», которую в 1994 году создавал с партнерами Владимир Василевский.

Недвижимость

В Минске бизнесмену принадлежит Renaissance Minsk (управляется холдингом «Сафмар Плаза»), под Минском – ангар для бизнес-авиации в Национальном аэропорту «Минск» и усадьба в Красносельском.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Недавно российский миллиардер стал совладельцем белорусской строительной компании
 
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