Будут сидеть: Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам





фото: ТАСС





RTVI . Об этом сообщает корреспондент





Наказание футболисты будут отбывать в колонии общего режима. Им засчитают время, проведенное в СИЗО. Срок заключения будет отсчитываться с 8 мая.





Суд признал их виновными в побоях, хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Прокуратура просила приговорить Кокорина к 18 месяцам, а Мамаева — к 17 месяцам колонии.





По словам прокурора Светланы Тарасовой, «оснований для условного наказания или назначения наказания „ниже низшего“ подсудимым сторона государственного обвинения не усматривает».





Вместе со спортсменами по делу проходили их знакомый Александр Протасовицкий, а также брат Кокорина Кирилл.









В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев устроили потасовку рядом с гостиницей «Пекин» с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой — Виталием Соловчуком.





Позднее в тот же день футболисты в кофейне в центре Москвы подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором научно-исследовательского института НАМИ Сергеем Гайсиным.





С октября 2018 года Кокорин и Мамаев находятся под арестом. В начале апреля спортсмены частично признали свою вину, но отказались признать, что действовали из хулиганских побуждений и по предварительному сговору.