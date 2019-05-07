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Прокуратура оштрафовала Porsche на 535 млн евро
Источник материала: Партизан
Прокуратура немецкого города Штутгарта (Германия) оштрафовала автомобильную компанию на 535 млн евро за махинации с показанием вредных выбросов в дизелях.
Porsche (входит в концерн Volkswagen), поэтому наказание связано общим дизельным скандалом, который разгорелся вокруг всего концерна.
Как сообщил журнал Focus, прокуратура установила, что ответственные лица в Porsche не приняли мер, чтобы не допустить нарушений, хотя знали о них. Компания не будет оспаривать решение прокуратуры, поэтому дело завершено. Porsche потеряет значительно больше, чем 55 млн евро, так как после оглашения решения прокуратуры акции Porsche потеряли в цене 1,7% на торгах во Франкфурте.
Напомним, что Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году. Компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
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Прокуратура немецкого города Штутгарта (Германия) оштрафовала автомобильную компанию на 535 млн евро за махинации с показанием вредных выбросов в дизелях.
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