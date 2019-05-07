ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прокуратура оштрафовала Porsche на 535 млн евро

08.05.2019 16:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Прокуратура немецкого города Штутгарта (Германия) оштрафовала автомобильную компанию на 535 млн евро за махинации с показанием вредных выбросов в дизелях.



Porsche (входит в концерн Volkswagen), поэтому наказание связано общим дизельным скандалом, который разгорелся вокруг всего концерна.

Как сообщил журнал Focus, прокуратура установила, что ответственные лица в Porsche не приняли мер, чтобы не допустить нарушений, хотя знали о них. Компания не будет оспаривать решение прокуратуры, поэтому дело завершено. Porsche потеряет значительно больше, чем 55 млн евро, так как после оглашения решения прокуратуры акции Porsche потеряли в цене 1,7% на торгах во Франкфурте.

Напомним, что Volkswagen оказался в центре дизельного скандала в 2015 году. Компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тыс. легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура немецкого города Штутгарта (Германия) оштрафовала автомобильную компанию на 535 млн евро за махинации с показанием вредных выбросов в дизелях.
 
Новости дня
Новости разные
 
Саснович не смогла обыграть первую ракетку мира на турнире в Мадриде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика