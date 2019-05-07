



Буйницкий — нападающий, ему 22 года. В последние сезоны выступал в составе минского "Динамо", забросил 13 шайб в 106 матчах. Контракт закончился в конце апреля, и Дмитрий оказался среди 12 динамовцев, которые стали "ограниченно свободными агентами". Если бы до 31 мая форвардом не заинтересовался "Металлург", право на него закрепилась бы за "старым" клубом. Но вышло иначе. ХК "Динамо-Минск" благодарит хоккеиста за работу и желает успехов в новой команде.





"Металлург" из Магнитогорска — двукратный обладатель Кубка Гагарина, один из лидеров российского хоккея.



