Xiaomi выпустила новую модель «самого красивого фумигатора» за 15 долларов

Источник материала: Tut.by

К летнему сезону компания Xiaomi выпустила новую модель фумигатора Mijia Mosquito Basic Edition. Как сообщает блог Gearbest.com со ссылкой на mydrivers.com , первая версия репеллента от комаров Mijia, выпущенная в июне 2018 года, была распродана сразу после поступления на рынок. Она также получила награду на международном конкурсе дизайна iF design award и была названа «самым красивым репеллентом от комаров».

Дизайн новой модели Mijia Mosquito Basic Edition изменился: квадрат превратился в круг, цвет верхней крышки изменился с белого на матово-серый, а индикатор работы стал более заметным. Кроме того, добавился 10-часовой режим работы, активируемый одним нажатием кнопки.



mydrivers.com

При этом конструкция с вентилятором осталась прежней. Фумигатор отпугивает комаров при помощи инсектицидной пластины на основе пиретроидов, которые совершенно безвредны для человека, но ядовиты для насекомых. Одной такой пластины будет достаточно на 720 часов работы, или на три месяца, если включать фумигатор на 8 часов в день. Питание — от простых батареек.



mydrivers.com

Фумигаторы продаются сразу по три штуки, чтобы их можно было разместить по всей квартире. Каждая пластина рассчитана на площадь до 28 квадратных метров.



mydrivers.com

Сегодня, 8 мая, Mijia Mosquito Basic Edition поступили в продажу на платформе коллективного финансирования Xiaomi по цене в 99 юаней, или примерно 15 долларов. В рознице устройство будет стоить чуть дороже — 129 юаней, или около 19 долларов. Причем в обоих случаях стоимость указана за комплект из трех фумигаторов.

Планируется, что фумигаторы вскоре появятся на AliExpress. Позже будет запущена версия с Bluetooth, чтобы пользователи могли переключать репеллент через мобильное приложение Mijia APP.