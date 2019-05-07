Крупное ДТП под Минском: фуру развернуло, и она вынесла легковушку на обочину

Источник материала: Tut.by

На Молодечненской трассе, на съезде на Ратомку, 8 мая произошло крупное ДТП, сообщили редакции очевидцы.



Фото: Юлия Чернявская

На фото видно, что фуру развернуло, и она вынесла на обочину легковушку. По данным очевидцев, обе машины ехали в одну сторону. На месте ДТП стоят машины скорой помощи, МЧС.



Фото: Юлия Чернявская



Фото: Юлия Чернявская