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Крупное ДТП под Минском: фуру развернуло, и она вынесла легковушку на обочину

08.05.2019 17:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Молодечненской трассе, на съезде на Ратомку, 8 мая произошло крупное ДТП, сообщили редакции очевидцы.


Фото: Юлия Чернявская

На фото видно, что фуру развернуло, и она вынесла на обочину легковушку. По данным очевидцев, обе машины ехали в одну сторону. На месте ДТП стоят машины скорой помощи, МЧС.


Фото: Юлия Чернявская

Фото: Юлия Чернявская
 
 
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