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Крупное ДТП под Минском: фуру развернуло, и она вынесла легковушку на обочину
Источник материала: Tut.by
На Молодечненской трассе, на съезде на Ратомку, 8 мая произошло крупное ДТП, сообщили редакции очевидцы.
На фото видно, что фуру развернуло, и она вынесла на обочину легковушку. По данным очевидцев, обе машины ехали в одну сторону. На месте ДТП стоят машины скорой помощи, МЧС.
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Об аварии TUT.BY сообщили очевидцы.
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