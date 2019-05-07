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Умер известный композитор, автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"

08.05.2019 17:56 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Умер известный композитор, автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"

В Москве, на 86 году жизни, умер народный артист России и композитор Евгений Крылатов.

О смерти композитора сообщила его дочь Мария Крылатова. «Отец скончался сегодня утром в больнице. У него была двусторонняя пневмония», - рассказала она ТАСС.

Евгений Крылатов получил широкую известность благодаря своим песням к советским фильмам, хотя за свою жизнь композитор создал большое количество произведений в самых жанрах, от симфонической и камерной музыки, до эстрадной. Но именно советское кино принесло тему большую известность.

Сначала он писал музыку к мультфильмам («Умка», «Колыбельной медведицы», «Дед Мороз и лето»), а потом перешел в кино. Он написал музыку и песни к таким известным фильмам, как «О любви», «Достояние республики», «Ох уж эта Настя!» и многим другим. В кино Евгений Крылатов был одним из самых востребованных композиторов.

Но поистине народным он стал после создания песен к фильмам «Приключения Электроника» и «Гостья из будущего».

 
 
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В Москве, на 86 году жизни, умер народный артист России и композитор Евгений Крылатов.
 
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