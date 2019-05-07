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Въезд без визы, пребывание – по правилам

08.05.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Въезд без визы, пребывание – по правилам

Для регистрации в ОГиМ ОВД нужны заявление, документ для выезда за границу, документ, подтверждающий внесение платы, страховой полис.

О порядке въезда и пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь во время II Европейских игр рассказывает Татьяна Анищик, старший инспектор ОГиМ ОВД администрации Ленинского района Гродно

– Для иностранных болельщиков, прибывающих в период с 10 июня 2019 на II Европейские игры, наличие оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия является основанием для безвизового въезда (выезда) и временного пребывания в Республике Беларусь.

При этом, если они планируют находиться в Республике Беларусь более пяти суток (за исключением граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана), то обязаны зарегистрироваться в органах регистрации. 

Зарегистрироваться можно в отделениях по гражданству и миграции ОВД или с помощью интернета на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в электронной форме. Регистрация в электронной форме осуществляется бесплатно.

Такая процедура доступна иностранцам, которые въехали в Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Иностранцы, прибывшие в нашу страну с территории Российской Федерации, для регистрации должны обратиться лично в подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел по месту своего пребывания. 

При проживании в гостиницах, санаториях, агроусадьбах регистрация осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения.
Для регистрации в электронной форме необходимо:
— зарегистрировать личный кабинет на portal.gov.by;

— выбрать во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;

— заказать услугу регистрации, заполнить заявление, отправить;

— дождаться сообщения об успешной регистрации по указанному адресу пребывания.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Для регистрации в ОГиМ ОВД нужны заявление, документ для выезда за границу, документ, подтверждающий внесение платы, страховой полис. О порядке въезда и пребывания...
 
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