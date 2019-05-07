Въезд без визы, пребывание – по правилам

Источник материала: Вороновская газета





Для регистрации в ОГиМ ОВД нужны заявление, документ для выезда за границу, документ, подтверждающий внесение платы, страховой полис.

О порядке въезда и пребывания иностранных граждан на территории Республики Беларусь во время II Европейских игр рассказывает Татьяна Анищик, старший инспектор ОГиМ ОВД администрации Ленинского района Гродно.

– Для иностранных болельщиков, прибывающих в период с 10 июня 2019 на II Европейские игры, наличие оригинального или электронного билета на спортивные мероприятия является основанием для безвизового въезда (выезда) и временного пребывания в Республике Беларусь.

При этом, если они планируют находиться в Республике Беларусь более пяти суток (за исключением граждан России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии и Казахстана), то обязаны зарегистрироваться в органах регистрации.

Зарегистрироваться можно в отделениях по гражданству и миграции ОВД или с помощью интернета на едином портале электронных услуг (portal.gov.by) в электронной форме. Регистрация в электронной форме осуществляется бесплатно.

Такая процедура доступна иностранцам, которые въехали в Республику Беларусь в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. Иностранцы, прибывшие в нашу страну с территории Российской Федерации, для регистрации должны обратиться лично в подразделение по гражданству и миграции территориального органа внутренних дел по месту своего пребывания.

При проживании в гостиницах, санаториях, агроусадьбах регистрация осуществляется администрациями этих учреждений во время заселения.

Для регистрации в электронной форме необходимо:

— зарегистрировать личный кабинет на portal.gov.by;

— выбрать во вкладке «Доступные услуги» категорию «Гражданство и миграция»;

— заказать услугу регистрации, заполнить заявление, отправить;

— дождаться сообщения об успешной регистрации по указанному адресу пребывания.

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