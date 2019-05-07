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Беларусь помнит: Минск готовится к празднованию Дня Победы

08.05.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Беларусь помнит» – под таким девизом в стране пройдут праздничные мероприятия в честь Дня Победы, сообщает телеканала «МИР 24». По словам организаторов, акция зародилась давно и уже стала народной.

Люди приходят на парад с портретами героев войны и делают публикации в соцсетях с хэштегом «Беларусь помнит», в которых рассказывают о воевавших родственниках. Этот год для белорусов особенный. 75 лет назад, летом 1944 года, Красная армия освободила страну от немецко-фашистских захватчиков.

«Главным содержанием праздничных концертов станет показ сквозь произведения искусства, сквозь воспоминания, сквозь фотографии, сквозь хронику военных и послевоенных лет роли Беларуси в победе. Это будет не просто панорама каких-то военных событий, а это истории, показанные сквозь судьбы людей. Беларусь помнит о каждом человеке», – начальник главного управления Министерства культуры Республики Беларусь Ирина Дрига.

Центром праздника в Минске станет площадь Победы. Начнется все с возложения венков. Люди соберутся там, чтобы отдать дань памяти участникам войны. Также пройдет театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам», а вечером состоится концерт «Беларусь помнит».



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Теги: Минск
 
 
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Центром праздника в Минске станет площадь Победы. Там пройдет театрализованное представление «Поклонимся великим тем годам», а вечером состоится концерт.
 
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