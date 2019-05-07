96-й день рождения отметил в канун Великой Победы ветеран войны Фёдор Тимофеевич Криворуцкий

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Всё дальше и дальше уходят в историю военные годы, совсем редким стал строй солдат Великой Отечественной. На территории Красногорского сельского Совета из пришедших с фронтов войны остался один ветеран Фёдор Криворуцкий. Фёдор Тимофеевич родился 5 мая, и в канун Великой Победы отметил свой 96-й день рождения.

▪ Пионеры Селецкой школы не забывают ветерана Великой Отечественной войны Фёдора Криворуцкого. Фото Валентины Кравцовой.

Трагический и страшный июнь сорок первого застал его, 18-летнего парнишку, в родной деревне Телятково Дудчицкого сельсовета. В армию Фёдор Криворуцкий был призван в первую же мобилизацию и его сразу направили в Моршанское стрелково-миномётное военное училище в Тамбовской области. Фёдор Тимофеевич прошёл сокращённый курс обучения и, получив звание лейтенанта, отправился на фронт командиром взвода.

Военные дороги довели его до Берлина. За ратные подвиги, за личное мужество он награждён орденом Отечественной войны. За проявленную храбрость в январе-апреле 1945 во время героического штурма и взятия Кёнигсберга ветеран войны удостоен медали «За взятие Кёнигсберга».

Судьба была благосклонна к нему: он ни разу не был ранен, только однажды получил довольно сильную контузию, когда близко разорвался снаряд. Огненные дороги остались позади, и бравый лейтенант Фёдор Тимофеевич в 1946-м демобилизовался.

К сожалению, только единицам его ровесников выпало счастье встречать семьдесят пятую годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. У ветерана войны и труда Фёдора Криворуцкого здоровье совсем не то, что было в молодости. Но и для своего почтенного возраста он ещё достаточно бодр, почти каждый день совершает обход дома — проверяет, всё ли в порядке. При этом непременно заглядывает в гараж, где находится когда-то собранный им трактор.

После войны без малого 40 лет Фёдор Тимофеевич трудился в родном колхозе имени Чапаева. Без преувеличения можно сказать, что он мастер на все руки. В период уборочной, когда не хватало рабочих рук, становился за штурвал зерноуборочного комбайна. На мехдворе хозяйства был непревзойдённым сварщиком, слесарем, в строительной бригаде — замечательно плотничал, столярничал. Никогда не отказывался помочь односельчанам. Деревня строилась, кому-то был нужен просто совет понимающего человека, кому-то и реальная помощь.

— В деревне нет, считай, ни одного дома, где бы я не побывал. Всем, кто просил, помогал, чем мог, — с улыбкой вспоминает ветеран. И с грустью добавляет: — Проехал как-то по её улицам — не узнать. Дома стоят, а многих земляков нет…

Фёдор Тимофеевич сегодня живёт в светлом добротном доме, который построил сам. Вместе с супругой Татьяной Фёдоровной, вырастили трёх дочерей, есть и внуки, и правнуки. Только вот любимой жены, с которой прошагали по жизни более 50 лет, уже рядом нет. Но Фёдор Тимофеевич не одинок. Не оставляют отца дочери, хотя сами уже имеют достаточно солидный возраст, часто навещают его, помогают по дому. Три раза в неделю приходит социальный работник Надежда Прохорова. Учащиеся местной школы всегда интересуются, чем помочь заслуженному ветерану, просят рассказать о войне…

В День Победы вновь достанет ветеран из шкафа парадный костюм, на котором кроме наград за ратные подвиги много юбилейных медалей, медаль Георгия Жукова, награды за трудовые достижения и вспомнит май сорок пятого…

Валентина КРАВЦОВА