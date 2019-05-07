Председатель райисполкома поздравил ветеранов Великой Отечественной с 9 мая: Фоторепортаж

Источник материала: Горецкий вестник

По доброй традиции в канун великого и славного праздника — Дня Победы председатель райисполкома Сергей Кулагин лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с торжеством. На сегодняшний день в нашем районе проживают всего 13 ветеранов войны и 4 труженика тыла.





Сергей Леонович приехал с поздравлениями и словами благодарности к заслуженным, уважаемым в районе участникам войны Николаю Петровичу Кравцову, Михаилу Александровичу Бобылеву и Юрию Семеновичу Богонькову, а также к работнику тыла Марии Григорьевне Хлусевич. Вместе с руководителем района поздравили ветеранов военный комиссар военкомата Горецкого и Дрибинского районов подполковник Александр Шкиндеров, председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз женщин» Наталья Ковалева.





Фронтовики радушно встречали главу района и всех приехавших с ним. Звон и блеск наград на парадных пиджаках, приготовленных к 9 Мая и одетых по такому случаю, еще раз напомнили участникам этих важных встреч, какой ценой завоевана наша сегодняшняя мирная жизнь на родной земле. Понятно, что у ветеранов пойти на парад уже нет сил, они будут смотреть празднования по телевизору. Каждому из ветеранов очень дорог знак уважения от местной власти.





Сергей Кулагин тепло чествовал каждого ветерана, вручил поздравительные открытки, цветы и подарки, сердечно благодарил за мир и возможность жить, трудиться, растить детей в свободной, независимой стране. В беседах с участниками войны председателя райисполкома интересовало не только их самочувствие, но и нуждаются ли они в какой помощи, какие вопросы их беспокоят, посещают ли их районные службы, волонтеры.

Ветераны в свою очередь благодарили руководителя района за внимание и заботу органов власти, рассказали, что их не забывают руководство и коллективы тех организаций, откуда они ушли на заслуженный отдых, также регулярно их навещают школьники и студенты.









В этот же день нескольких ветеранов поздравляли заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая, начальник группы призыва на военную службу военного комиссариата Горецкого и Дрибинского районов капитан Павел Ищук, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Максим Потапенко.

Лариса Владимировна передала поздравления от председателя райисполкома ветеранам Великой Отечественной войны Дмитрию Тимофеевичу Комару, Александру Алексеевичу Бурлакову, Николаю Финогеновичу Косенкову, а также труженикам тыла Капитолине Даниловне Саенко и Варваре Петровне Соловьевой.





В дом к М. А. Бобылеву также в этот же день приезжали председатель Паршинского сельского исполнительного комитета Дмитрий Наумов и представители РУП «Учхоз БГСХА» во главе с директором Михаилом Гулым, которые поздравили ветерана с Днем Победы и вручили подарки.

Наши уважаемые дорогие ветераны — самые главные люди, которые есть у нас сегодня. Они — живой символ Великой Победы. Это им и всем, кто сложил головы за Отечество, обязаны жизнью под мирным небом послевоенные поколения. Очень важно сохранить преемственность и память о Великой Отечественной войне.





Галина Кожевникова

Фото Михаила Левцова