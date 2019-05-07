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В Белёво сгорела газплита
08.05.2019 14:48 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
27 апреля в 8.33 в ЦОУ РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о загорании в жилом доме в Белево. По прибытии к месту вызова спасателями установлено задымление дома, загорание потушено. Хозяйка, пенсионерка 1964 г. р., находилась на улице.
Огнем повреждена газовая плита и внутренняя отделка помещения кухни. Пострадавших нет.
Предположительная причина возникновения пожара – нарушение эксплуатации газового оборудования.
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27 апреля в 8.33 в ЦОУ РОЧС от дежурного по РОВД поступило сообщение о загорании в жилом доме в... Сообщение В Белёво сгорела газплита появились сначала на Новости...
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