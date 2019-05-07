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В Германии открылся первый электрический автобан

08.05.2019 17:53 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

В Германии открылся первый электрический автобан.

Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными контактными электросетями на трассе А5 в федеральной земле Гессен 14,6 млн евро, сообщает Deutsche Welle.

По отрезку пути длиной около пяти километров на трассе A5 между Вайтерштадтом и Мёрфельденом по нескольку раз в день будут проезжать электрогрузовики разных компаний. К середине 2020 года планируется вывести на испытательную трассу пять таких фур на дизеле, оснащенных дополнительным электромотором, сообщается на сайте гессенского дорожного ведомства, которое координирует проект.

В его реализации задействованы также технический университет Дармштадта и компании Siemens Mobility и ENTEGA. На испытание электрического автобана, которое должно продлиться до конца 2022 года, будут дополнительно предоставлены 15,3 млн евро. К настоящему времени министерство охраны окружающей среды выделило на разработку электрогрузовиков более 70 млн евро.

Ранее испытания электрогрузовиков проходили на частных дорогах, сообщила представитель министерства Рита Шварцелюр-Зутер. По ее словам, в будущем планируется построить подвесные сети еще на двух отрезках автобанов - в землях Шлезвиг-Гольштейн и Баден-Вюртемберг. "Грузовики с электроприводом и токоприемником - это особенно эффективное решение на пути к безвредным для окружающей среды грузоперевозкам", - уверена она.

 
 
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В Германии открылся первый электрический автобан. Федеральное министерство охраны окружающей среды выделило на строительство конструкции с подвесными...
 
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