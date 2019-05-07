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Минсельхоз РФ перенёс на 1 ноября обязательную ветсертификацию части готовой молочной продукции

08.05.2019 17:14 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Минсельхоз РФ с 1 июля этого года вводит обязательную ветеринарную сертификацию готовой животноводческой продукции за исключением некоторых видов готовой молочной. Обязательная ветсертификация этой продукции начнётся с 1 ноября 2019 года.

Как сообщает Россельхознадзор, это предусмотрено приказами Минсельхоза от 15 апреля 2019 года. Документы зарегистрированы в Минюсте 29 апреля.

Служба уточняет, что с 1 ноября ветеринарные сертификаты начнут оформляться на питьевое молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное, ультравысокотемпературнообработанное молоко, изготовленное промышленным способом и упакованное в потребительскую упаковку), на изготовленную промышленным способом и упакованную в потребительскую упаковку кисломолочную продукцию, выработанную из молока, прошедшего термообработку, на мороженое.

Согласно приказу Минсельхоза, в этот перечень также вошли пахта, йогурт, кефир, молочная сыворотка, сливочное масло, сыры и творог. В то же время с 1 июля обязательной ветсертификации будут подлежать молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, сливочное масло, тертые сыры или сыры в порошке, плавленые и голубые сыры.

Россельхознадзор с учетом приказов Минсельхоза внес соответствующие изменения в систему "Меркурий", которые обеспечат полную прослеживаемость подконтрольных товаров и повысят качество оформления электронных сопроводительных документов.

Служба напоминает, что издание приказов продиктовано необходимостью создать на территории России эффективную и полноценно функционирующую систему отслеживания всего перечня животноводческой продукции по принципу "от поля до прилавка". "В настоящее время готовая животноводческая продукция не подлежит ветеринарной сертификации, что делает невозможным отслеживание всей цепочки производства и реализации продукции, находящейся в обороте на всей территории России, - говорится в сообщении. - Особую обеспокоенность в этом плане вызывает готовая молочная продукция, на которую сегодня не оформляются ветеринарные сертификаты - документы, подтверждающие ее соответствие требованиям законодательства".

Сославшись на оценки экспертов, Россельхознадзор сообщает, что в России ежегодно производится порядка 5,5 млн тонн переработанного питьевого молока, 3 млн тонн кисломолочных продуктов и 400 тыс. тонн мороженого. Молочная продукция также входит в десятку основных товарных позиций, экспортируемых за рубеж.

При этом на молочный сектор приходится значительная доля фальсификата, отмечает служба. По данным Россельхознадзора, в 2018 году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% были фальсифицированы. Таким образом, каждый пятый продукт на прилавке не соответствует заявленному производителем составу.

"Включение готовой молочной продукции в перечень товаров, подлежащих ветеринарной сертификации, на данный момент является эффективным способом решения проблемы фальсификации на российском рынке", - подчёркивается в сообщении.

 
 
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Минсельхоз РФ с 1 июля этого года вводит обязательную ветеринарную сертификацию готовой животноводческой продукции за исключением некоторых видов готовой...
 
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