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В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
Источник материала: СТВ
Новости Мьянмы. В аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет.
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По информации СМИ, на борту находились 33 человека. Об их судьбе пока ничего не сообщается. Причиной происшествия могла стать плохая погода.
Аэропорт сейчас закрыт.
На минувших выходных в аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки и пожара в самолете погиб 41 человек.
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Новости Мьянмы. В аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет. По информации Myanmar Times, происшествие случилось восьмого мая во время посадки. Самолет...
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