В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

Источник материала: СТВ

Новости Мьянмы. В аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет.

По информации Myanmar Times, происшествие случилось восьмого мая во время посадки. Самолет бангладешской авиакомпании съехал с посадочной полосы в аэропорту и развалился на несколько частей. Воздушное судно летело в Янгон из Дакки.

По информации СМИ, на борту находились 33 человека. Об их судьбе пока ничего не сообщается. Причиной происшествия могла стать плохая погода.



Фото: twitter.com/AirportWebcams

Аэропорт сейчас закрыт.

На минувших выходных в аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки и пожара в самолете погиб 41 человек.