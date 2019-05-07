ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет

08.05.2019 18:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Мьянмы. В аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет.  

По информации Myanmar Times, происшествие случилось восьмого мая во время посадки. Самолет бангладешской авиакомпании съехал с посадочной полосы в аэропорту и развалился на несколько частей. Воздушное судно летело в Янгон из Дакки.  

По информации СМИ, на борту находились 33 человека. Об их судьбе пока ничего не сообщается. Причиной происшествия могла стать плохая погода.  

В аэропорту Мьянмы потерпел крушение пассажирский самолет
Фото: twitter.com/AirportWebcams

Аэропорт сейчас закрыт.

На минувших выходных в аэропорту Шереметьево в результате жесткой посадки и пожара в самолете погиб 41 человек.

Очевидцы пожара Sukhoi Superjet 100: эвакуацию затруднили сами пассажиры, которые пытались снять с полок ручную кладь (читать далее).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Мьянмы. В аэропорту Мьянмы потерпел крушение самолет.   По информации Myanmar Times, происшествие случилось восьмого мая во время посадки. Самолет...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер известный композитор, автор песен "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика