|
Минское метро изменит график работы 9 мая: поезда вечером будут ходить чаще
Источник материала: Партизан
Минский метрополитен меняет график движения поездов 9 мая. В связи с праздничными мероприятиями поезда 19.30 по 00.00 будут ходить чаще – с интервалом 3 минуты.
Метрополитен
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский метрополитен меняет график движения поездов 9 мая. В связи с праздничными мероприятиями поезда 19.30 по 00.00 будут ходить чаще – с интервалом 3 минуты.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)