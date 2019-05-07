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В Москве на 4 часа задержан вылет Sukhoi Superjet в Минск - по техническим причинам

08.05.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

8 мая самолет рейса «Москва — Минск» SU1830 с вылетом из аэропорта Шереметьево в 8.35 был задержан на несколько часов.


Самолет Sukhoi Superjet-100. Фото: Алексей Марчуков, airlines-inform.ru


Об этом сообщил в Twitter один из пассажиров, журналист телеканала RTVi Тихон Дзядко.

По словам Дзядко, вылет сначала был задержан на час до 9.35, но так и не состоялся, после этого был объявлен вылет в 12.35. Все это время пассажиров никто не информировал надлежащим образом о причинах задержки, лишь некоторым сказали, что дело в технических неполадках.

На этот рейс был назначен самолет Sukhoi Superjet 100 — такой же, как потерпевший катастрофу в Шереметьево 5 мая.

В 11.49 авиакомпания «Аэрофлот», обслуживающая рейс, ответила журналисту в Twitter, что задержка была вызвана необходимостью замены воздушного судна по технической причине.


На табло вылетов аэропорта при этом было обозначено, что рейс задержан до 12.00. Фактический вылет, по информации ресурса flightradar24.com, состоялся в 12.31.

Только за сутки это уже третий инцидент с самолетами Sukhoi Superjet в России.

Накануне ночью, 7 мая в 23 часа, был задержан рейс компании «Аэрофлот» SU 2118 «Москва — Рига» из Шереметьево, осуществлять который должен был Sukhoi SuperJet 100. Сообщается, что люди в салоне почувствовали запах горелой электропроводки и, помня о недавней катастрофе, потребовали замены судна. Всех эвакуировали с борта, самолет дополнительно проверили и не обнаружили никаких неполадок. Он все же вылетел в 1.25 и благополучно прилетел в Ригу, сообщает российский «Пятый канал».

Утром 8 мая был отменен вылет того же Sukhoi SuperJet 100 авиакомпании «Аэрофлот» рейсом из Ростова-на-Дону в Москву, сообщает «Интерфакс». Причина — в «мелкой технической неисправности» самолета. Пассажиров отправили в Москву другим рейсом.

 
Теги: Минск
 
 
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8 мая самолет рейса «Москва — Минск» SU1830 с вылетом из аэропорта Шереметьево в 8.35 был задержан на несколько часов.
 
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