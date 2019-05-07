В Беларуси готовится концепция закона о местном самоуправлении

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reform.by . В Беларуси готовится концепция нового закона о местном самоуправлении. При ее подготовке учитывается опыт европейских государств, рассказал в программе «Главный эфир» белоруссского телевидения заместитель председателя Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете республики Александр Попков, пишет





Разработать концепцию поручил президент Беларуси. На прошлой неделе он встречался с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. В рамках визита последнего в Беларуси были организованы мероприятия по развитию взаимодействия местных властей.





«Это основа нашей работы на какую-то определенную перспективу. С учетом этого мы задействовали потенциал внутренний: то есть мы сегодня анализируем, как работает закон о местном самоуправлении, где у нас недостатки, где у нас возникают проблемы. Мы сегодня изучаем опыт сопредельных государств, старой Европы. Хотя если сегодня посмотреть на старую Европу (Австрия, Германия, Франция) примерно такой же тип устройства государственного строительства и местного самоуправления, как и в Беларуси», — сказал Александр Попков.





Он обратил внимание на то, что в европейской модели немалую роль играют ассоциации местных органов самоуправления.









«Без ассоциаций практически не принимается ни одно решение на уровне государства. Вот всегда учитывается мнение этих ассоциаций, которые представляют ту или иную территорию. Я думаю, что это правильно. И мы, кстати, в соответствии с нашим законом о местном самоуправлении имеем право создавать такие ассоциации на местах. Кстати, они у нас уже созданы и в Гродно , и в Могилеве. Вот буквально недавно она создана и в Витебске . Но мы не начинили эти ассоциации, как говорится, соответствующим содержанием. Вот почему мы проводим целый ряд мероприятий с Конгрессом местных и региональных властей. Мы ставим во главу угла опыт, который наработан у них, в какой-то степени, какую-то часть перенести на нашу территорию, чтобы эти ассоциации могли работать», — добавил Александр Попков.





По его мнению, на сегодня депутатам местных советов достаточно полномочий. Однако для повышения качества управления на местном уровне необходимо лучше готовить кадры. Совет республики прорабатывает ряд мер вместе с Академией управления.