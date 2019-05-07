







По ходу всего поединка преимущество Наоми Осаки над Александрой Саснович (35 WTA) в розыгрышах не казалось очевидным. В первом сете на счету Саши было всего на один виннер меньше, чем у соперницы (12 против 13), а за весь матч — на два виннера меньше (20 против 22). А вот в игре на первой подаче и приеме Осака значительно превосходила белоруску.





В третьем гейме первой партии у Саши было два брейк-пойнта. Реализовать их не удалось, и до конца игрового отрезка таких шансов у Саснович не возникало. Тем временем Осака сделала два брейка: во втором и восьмом геймах, причем в случае последнего — на втором брейк-пойнте, когда Саша допустила двойную ошибку.





Во втором сете Саснович выполнила обратный брейк при счете 0:2, а затем вновь позволила сопернице лидировать с брейком. В девятом гейме Осака взяла очко на подаче «под ноль» и подвела черту в борьбе за выход в четвертьфинал соревнований. В этой партии Саша допустила 11 невынужденных ошибок при всего 3-х у японки.





Итог поединка, который длился 1 час и 23 минуты, — 6:2, 6:3 в пользу Осаки. Таким образом, Наоми выиграла у Саснович третий раз подряд. Счет в этом противостоянии — 3:0 в пользу японки.









Для Саснович турнир в Мадриде, где она прошла два раунда, — самое успешное выступление с января, когда она также одержала две победы на открытом чемпионате Австралии. Напомним, что ранее в Мадриде Александра оказалась сильнее эстонки Анетт Контавейт (15 WTA) — 0:6, 6:3, 6:2, и словачки Анны-Каролины Шмидловой (109 WTA) — 6:2, 6:2.





Александра Саснович последней из белорусок завершила участие на турнире в Мадриде.





Что касается сетки в одиночном разряде, то тут первая ракетка Беларуси Арина Соболенко (10 WTA) выбыла уже в стартовом круге, Виктория Азаренко — во втором раунде, а Вера Лапко — еще на стадии квалификации.





В парном разряде Соболенко, Азаренко, Саснович и Лидия Морозова проиграли на стадии 1/8 финала.







