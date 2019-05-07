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Ни страха, ни уважения: 6 чиновников, которые и после общения с Лукашенко решили взять на лапу

08.05.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Приближение к первому лицу не укрепило их в убеждении, что нарушать закон нельзя, а может наоборот?

Ни страха, ни уважения: 6 чиновников, которые и после общения с Лукашенко решили взять на лапу
Лукашенко периодически публично призывает чиновников не брать взятки, напоминая им об уголовной ответственности («Лучше нищим на свободе»). Но порой создается впечатление, что часть номенклатуры не испытывает по отношению к руководителю страны ни страха, ни уважения. 

UDF.BY рассказывает только о примерах последнего года, когда личное знакомство с Лукашенко не отбило у чиновников желания стать коррупционерами. 

Руководитель Браславского района Драневский

Несколько лет назад Лукашенко заглянул на Браславщину, чтобы узнать, как обстоят дела в сельском хозяйстве. Руководитель райисполкома сопровождал его в поездке по полям и даже удостоился небольшой похвалы.

Владимир Драневский заявил руководителю страны, что районные власти сохраняют трудовые коллективы даже в организациях, где дела идут не лучшим образом. Лукашенко положительно оценил этот подход, сказав, что работники — это золотой фонд экономики.
А год назад Драневского задержали. Как сообщили в МВД, чиновник набрал взяток на порядка 28 тысяч евро.

Помощник президента Ровнейко




Сергей Ровнейко не просто был знаком с первым лицом, а был его ушами и глазами в Гродненской области. Чиновник выступал с правильными речами, призывал к ответственности, но выяснился шокирующий факт. Год назад КГБ задержал помощника президента по Гродненской области с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов.

Сообщалось, что взятки Ровнейко брал неоднократно.

Директор Департамента по авиации Минтранса Костин




Большую часть своей карьеры пилота Владимир Костин перевозил вип-пассажиров. А самое важное, что он был пилотом борта № 1. Перестав летать, Костин занял высокий пост в Министерстве транспорта и коммуникаций. 

Год назад КГБ сообщил, что Костин был задержан с поличным при получении взятки в размере 3500 долларов. Ее передал руководитель коммерческой структуры за попытку решения вопросов, входящих в компетенцию чиновника.

Академик Белецкий



Дело внештатного травматолога Минздрава Александра Белецкого, возможно, вообще стало для руководителя страны ударом. Он был обласкан властью и регулярно докладывал Лукашенко об успехах отечественной медицины.

Они лично общались как минимум с 2008 года. Руководитель страны лично вручал директору РНПЦ травматологии диплом члена-корреспондента Академии наук. 

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Чего не хватало академику, сказать трудно. Но в начале текущего года суд приговорил Белецкого к семи с половиной годам лишения свободы. В его деле было несколько эпизодов, а общая сумма взяток составила около 7 тысяч долларов. 

Главный архитектор Минска Лучинович




Несколько лет назад при личной встрече Лукашенко призывал молодого чиновника: «Минск – это лицо нашей страны. Давайте после себя оставим красивый и достойный город. Если ты за это взялся и чувствуешь, что можешь, делай. Если у тебя нет людей, ищи. Если тебе нужно привлечь кого-то… надо – привлекай».

Оказалось, что не меньше, чем об этом указании, Павел Лучинович, думал о незаконной выгоде. Полтора месяца назад правоохранители задержала главного архитектора Минска по обвинению в получении взятки в 4 тысячи долларов. 


Заместитель госсекретаря Совбеза Втюрин




Андрей Втюрин около двух десятилетий работал в Службе безопасности президента, и в последний период (2007-2014 г.г.) возглавлял ее. Казалось, это один из самых преданных Лукашенко людей, который не просто так занял высокий пост в Совбезе.

Но многие годы работы с руководителем страны и его публичные заявления не помешали Втюрину покуситься на получение взятки. По данным КГБ он получил 148 600 долларов от представителя российской коммерческой структуры и полностью признал вину.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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