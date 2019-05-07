Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.
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Заморозки ночью и до 19 градусов тепла днем ожидается в Беларуси 9 мая
08.05.2019 19:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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