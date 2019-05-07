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Заморозки ночью и до 19 градусов тепла днем ожидается в Беларуси 9 мая

08.05.2019 19:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Заморозки ночью и до 19 градусов тепла днем ожидается в Беларуси 9 мая
АиФ

Заморозки ночью и до 19 градусов тепла днем ожидается в Беларуси 9 мая Полный набор. Тонометр, лекарства и зонтик от солнца. Что пенсионеру взять на дачу?
В четверг, 9 мая, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Только днем по востоку пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет слабый туман, ветер переменных направлений слабый до умеренного.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов выше нуля, местами заморозки до 0 - минус 3. Днем воздух прогреется до 13-19 градусов.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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