Россельхознадзор с 10 мая запрещает поставки продуктов с трех предприятий Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор с 10 мая запрещает поставки продовольствия с трех предприятий Беларуси из-за нарушения ветеринарно-санитарных требований и норм ЕАЭС.

Как сообщает служба, это Брестский мясокомбинат, в колбасных изделиях которого выявлен бензилпенициллин, производственный цех в г.Городок ОАО "Молоко" (повторное выявление дрожжей в твороге) и ОАО "Милкавита", поставки творога с которого запрещены из-за повторного обнаружения в нем бактерий группы кишечной палочки.

Кроме того, продукция 11 производителей будет поставляться под усиленным лабораторным контролем. Это, в частности, ОАО "Бабушкина крынка", Бобруйский мясокомбинат, ОАО "Здравушка-милк", ОАО "Молоко" (Витебск), ГП "Молочный гостинец", фермерское хозяйство "Островецкое" и другие.