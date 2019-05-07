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«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»
Источник материала: СТВ
Новости мира. Скоро определиться вторая команда, которая составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Амстердаме на арене Йохана Кройффа, «Аякс» постарается развить минимальное преимущество, добытое в гостях над «Тоттенхэмом».
Команда Эрика Тен Хага не может победить на родном поле три матча подряд в этой Лиге Чемпионов. Это даёт определенный шанс лондонцам. Но усложняет проход «шпор» тот факт, что Мауриссио Почеттино не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков – Эрика Ламелу и Харри Кейна. Зато может сыграть Сон Хын Мин, который отбыл дисквалификацию.
Мауриссио Почеттино, главный тренер ФК «Тоттенхэм» (Великобритания):
Эрик Тен Хаг, главный тренер ФК «Аякс» (Нидерланды):
Сегодняшняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной и это должно помочь нам.
Обслужит сегодняшний матч бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом. Финал Лиги Чемпионов пройдёт в Мадриде 1 июня.
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Новости мира. Скоро определиться вторая команда, которая составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Амстердаме на...
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