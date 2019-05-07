ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

08.05.2019 19:22 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Скоро определиться вторая команда, которая составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Амстердаме на арене Йохана Кройффа, «Аякс» постарается развить минимальное преимущество, добытое в гостях над «Тоттенхэмом».

«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

Команда Эрика Тен Хага не может победить на родном поле три матча подряд в этой Лиге Чемпионов. Это даёт определенный шанс лондонцам. Но усложняет проход «шпор» тот факт, что Мауриссио Почеттино не сможет рассчитывать на нескольких ключевых игроков – Эрика Ламелу и Харри Кейна. Зато может сыграть Сон Хын Мин, который отбыл дисквалификацию.

«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

Мауриссио Почеттино, главный тренер ФК «Тоттенхэм» (Великобритания):
Все наши футболисты очень важны. Сон Хын Мин пропустил первый матч, но мы рады, что он с нами. Отрицательный результат первого матча, безусловно, осложняет нам задачу, но еще ничего не решено. Мы знаем, что должны выиграть и показать свой лучший футбол. Это потрясающий момент для нас.

«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

Эрик Тен Хаг, главный тренер ФК «Аякс» (Нидерланды):
Нам снова необходимо побеждать, и мы будем решать эту задачу, используя свои сильные стороны. Играть будем только на победу, это абсолютно новая игра. На прошлой неделе нам удалось забить очень важный гол на выезде.

Сегодняшняя игра пройдет на замечательном стадионе, атмосфера будет чудесной и это должно помочь нам.

«Нам снова необходимо побеждать». «Аякс» готовится к матчу с «Тоттенхэмом»

Обслужит сегодняшний матч бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брыхом. Финал Лиги Чемпионов пройдёт в Мадриде 1 июня.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Скоро определиться вторая команда, которая составит компанию «Ливерпулю» в финале Лиги Чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В Амстердаме на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель райисполкома поздравил ветеранов Великой Отечественной с 9 мая: Фоторепортаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.05.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика