В Москве вынесен приговор известным российским футболистам

Источник материала: Ежедневник





Пресненский суд Москвы вынес приговор российским футболистам, которые спровоцировали ряд драк, вызвавших большой общественный резонанс.

Как сообщил РБК , который вел прямую трансляцию с суда, Братья Кокорины приговорены судом к 1,5 годам колонии, Мамаев и Протасовицкий осуждены на 1 год и 5 месяцев.

Обвиняемым будет зачтено в срок пребывание в СИЗО. Таким образом они должны отбыть в колонии: Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяца, а братья Кокорины — 7,5 месяца.

Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что пострадавший удовлетворен приговором и считает его справедливым.

«С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО. Поэтому наказание излишне строгим не является, — заявила она. — Хулиганство — преступление против общества».