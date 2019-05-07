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В Москве вынесен приговор известным российским футболистам
08.05.2019 19:35 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресненский суд Москвы вынес приговор российским футболистам, которые спровоцировали ряд драк, вызвавших большой общественный резонанс.
Как сообщил
Обвиняемым будет зачтено в срок пребывание в СИЗО. Таким образом они должны отбыть в колонии: Мамаев и Протасовицкий — 6,5 месяца, а братья Кокорины — 7,5 месяца.
Адвокат Дениса Пака Наталья Шатихина заявила, что пострадавший удовлетворен приговором и считает его справедливым.
«С самого начала мы говорили о том, что кара, строгое наказание, не являлись нашей целью. Важно, что состоялось решение суда. Поскольку к моменту вступления в силу приговора подсудимые с учетом срока в СИЗО фактически отбудут большую часть наказания, после вступления приговора в силу у них появляется право на УДО. Поэтому наказание излишне строгим не является, — заявила она. — Хулиганство — преступление против общества».
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Пресненский суд Москвы вынес приговор российским футболистам, которые спровоцировали ряд драк, вызвавших большой общественный резонанс.
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