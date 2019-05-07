По делу ДТП с белорусскими туристами в Карпатах арестовали двух человек

Как сообщилспикер Нацполиции Ярослав Тракало, меры пресечения были избраны на 60 суток. Руководитель организации также должен носить электронный браслет слежения.

Водителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Руководителю Федерации рафтинга – по ст. 287 УК, предусматривающей уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.

Напомним, что 6 мая в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовик слетел с обрыва высотой 40 м и упал в реку. В грузовике находились 23 туриста и один водитель. Группа туристов из Беларуси должна была совершить сплав по реке. В результате ДТП погибли 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси, а также 29-летний гражданин Беларуси.





Сообщалось, что 47-летний водитель автомобиля во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.