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По делу ДТП с белорусскими туристами в Карпатах арестовали двух человек

08.05.2019 19:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Ивано-Франковске отправил под стражу без права внесения залога водителя грузовика, который перевозил туристов из Беларуси, а также отправил под домашний арест руководителя организации "Федерация рафтинга Прикарпатья", которая разрешила перевозку.



Как сообщил "Интерфакс-Украина" спикер Нацполиции Ярослав Тракало, меры пресечения были избраны на 60 суток. Руководитель организации также должен носить электронный браслет слежения.

Водителю объявили подозрение по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц).

Руководителю Федерации рафтинга – по ст. 287 УК, предусматривающей уголовную ответственность за выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации.


Напомним, что 6 мая в Верховинском районе Ивано-Франковской области грузовик слетел с обрыва высотой 40 м и упал в реку. В грузовике находились 23 туриста и один водитель. Группа туристов из Беларуси должна была совершить сплав по реке. В результате ДТП погибли 23-летняя и 28-летняя гражданки Беларуси, а также 29-летний гражданин Беларуси.

Сообщалось, что 47-летний водитель автомобиля во время инцидента находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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Суд в Ивано-Франковске отправил под стражу без права внесения залога водителя грузовика, который перевозил туристов из Беларуси, а также отправил под домашний...
 
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