В Индии вскрыли гробницу возрастом четыре тысячи лет

Индийские археологи вскрыли гробницу, возраст которой оценивается примерно в четыре тысячи лет. В ней были найдены саркофаги времен Хараппской (Индской) цивилизации – третьей по времени появления древневосточной цивилизации, сообщает Naked science.









Возраст гробницы оценивается в четыре тысячи лет © Naked Science





Отмечается, что найденные гробницы представляли собой "гробы на ножках". В них были найдены тела двух женщин, а также золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.













Хараппская цивилизация – третья по времени появления цивилизация после египетской и месопотамской. Из трех она занимала самую большую площадь, но две другие просуществовали гораздо дольше. Расцвет Индской цивилизации пришелся на 2600-1900 года до нашей эры, она развивалась в долине реки Инд между 3300 и 1300 годами до нашей эры. В годы расцвета население цивилизации достигало пяти миллионов человек. Цивилизация занимала территории нынешних Пакистана, Афганистана и Северо-западной Индии.