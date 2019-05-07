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В Индии вскрыли гробницу возрастом четыре тысячи лет

08.05.2019 19:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Археологи нашли саркофаги времен Хараппской цивилизации.

Индийские археологи вскрыли гробницу, возраст которой оценивается примерно в четыре тысячи лет. В ней были найдены саркофаги времен Хараппской (Индской) цивилизации – третьей по времени появления древневосточной цивилизации, сообщает Naked science.


Возраст гробницы оценивается в четыре тысячи лет
© Naked Science

Отмечается, что найденные гробницы представляли собой "гробы на ножках". В них были найдены тела двух женщин, а также золотые бусы, меч, лук, наконечники стрел и керамические изделия.



Хараппская цивилизация – третья по времени появления цивилизация после египетской и месопотамской.  Из трех она занимала самую большую площадь, но две другие просуществовали гораздо дольше. Расцвет Индской цивилизации пришелся на 2600-1900 года до нашей эры, она развивалась в долине реки Инд между 3300 и 1300 годами до нашей эры. В годы расцвета население цивилизации достигало пяти миллионов человек. Цивилизация занимала территории нынешних Пакистана, Афганистана и Северо-западной Индии.

 
 
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Археологи нашли саркофаги времен Хараппской цивилизации.
 
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