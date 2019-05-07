Ровно год назад, 8 мая 2018 года, лидер "бархатной революции" в Армении Никол Пашинян стал премьер-министром после вынужденной отставки с этого поста Сержа Саргсяна. На внеочередных парламентских выборах в декабре года блок Пашиняна "Мой шаг" получил весьма убедительный мандат избирателей - более 70 процентов.





Насколько оправдались надежды армян? Что изменилось в стране за год, прошедший после мирной смены власти? Эти и многие другие вопросы задавали вечером во вторник, 7 мая, гостям из Еревана, приехавшим в Берлин по приглашению фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung), близкого к немецкой партии "Союз-90"/"зеленые".





Успехи в борьбе с системной коррупцией в Армении





Депутаты армянского парламента Микаэл Золян и Мария Карапятян, представляющие блок Пашиняна, главный редактор медиа-платформы EVN Report, журналист Мария Титициан и активист-эколог Артур Григорян, занимавший до января этого года должность начальника Инспекционного органа охраны природы и недр Армении, выступали на армянском языке. Но более половины пришедших их послушать в фонд Бёлля не нуждались в переводе на немецкий язык, сидели в зале без наушников. Очевидно, живущим в Берлине представителям армянской диаспоры было интересно узнать, что происходит на их родине.





Самое главное, что дала революция, ответил на вопрос ведущего Микаэл Золян, это осознание людьми того факта, что они сами ответственны за свою судьбу, а не кто-либо иной. Из более конкретных достижений он назвал первые с 1991 года по-настоящему свободные и честные парламентские выборы, равноправие людей, то есть, пояснил Золян, устранение деления общества на лиц, стоящих над законом - олигархов, власть имущий и их друзей - и всех прочих, соблюдение принципов свободы слова и собраний. В рейтинге правозащитной организации "Репортеры без границ", отметил он, Армения сделала огромный шаг наверх (с 80-го места на 61-е).

Важным достижением "бархатной революции" Золян назвал также успехи в борьбе с коррупцией. Коррупция, правда, полностью еще не исчезла, но устранена, по его словам, системная коррупция, которая раньше пронизывала всю вертикаль власти с самого низа до самого верха.

Воспитание - как средство борьбы с нищетой?

В экономике, однако, признал этот депутат Национального собрания Армении, перемены идут значительно медленнее, хотя именно с ними люди связывают главные надежды на улучшение своей жизни. Более подробно о реформах в армянской экономике попросили рассказать Марию Карапетян. Она поведала о провозглашенной в Армении теории "экономической революции", суть которой, по ее словам, заключается в том, чтобы сделать всех граждан страны активными участниками и действующими лицами экономической жизни.

Правда, о наполнении этой теории конкретными экономическими реформами Карапетян рассуждала хоть и многословно, но крайне туманно, что периодически ставило синхронного переводчика в отчаянное положение. Один раз он даже не сдержался. "О Боже, Боже, Боже…", - услышал в наушниках корреспондент DW голос переводчика с армянского на немецкий язык.

Не намного больше ясности внесла Карапетян и после того, как ее попросили перечислить конкретные экономические реформы, начатые новой властью. Депутат назвала принятый пару недель назад закон, позволяющий, по ее словам, создать механизм, с помощью которого можно будет узнать имена истинных собственников добывающих природное сырье фирм, в том числе, зарегистрированных в офшорных зонах.

Кроме того, отвечая на вопрос DW, Мария Карапетян обратила внимание на внесенные в налоговое законодательство изменения, направленные на устранение теневой экономики и сокрытие прибыли, а также повышение налогов на сверхдоходы. Одним же из путей борьбы с бедностью в стране она назвала воспитание населения. Правительство, правда, тоже должно принимать меры, содействующие росту благосостояния в Армении, но депутат не уточнила, какие именно.

Положение СМИ в Армении

Говоря о положении журналистов в Армении, Мария Титициан заявила, что теперь стало намного легче получать интересующие их сведения от министерств и ведомств, но внятной информационной политики само правительство, по ее оценке, не проводит. Исключение составляет сам Никол Пашинян, общающийся напрямую с гражданами страны через социальные сети.



Если, однако, сравнивать с другими странами региона - Россией, Турцией, Ираном, Азербайджаном и так далее, заявила Титициан, то пресса в Армении всегда была более свободной, хотя и не всегда независимой. После "бархатной революции", констатировала она, ситуация осталась такой же.

Гражданский активист грозит новой революцией

Гражданский активист, защитник природы Артур Григорян воспользовался трибуной фонда Бёлля, чтобы выразить свое возмущение действиями одной немецкой фирмы (он не указал, какой именно), добывающей в Армении молибден и бронзу.