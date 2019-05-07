РФ могла дезинформировать 241 миллион европейцев перед выборами в Европарламент









The Guardian со ссылкой на исследование компании по кибербезопасности SafeGuard Cyber. Россия могла дезинформировать около половины граждан Евросоюза в преддверии выборов в Европарламент, которые состоятся 23-26 мая. Об этом сообщает британская газетасо ссылкой на исследование компании по кибербезопасности SafeGuard Cyber.





Исследователи, изучавшие масштаб угрозы, выявили доказательства того, что 6700 так называемых "зловредных аккаунтов", связанных с РФ, разместили достаточно контента в социальных сетях, чтобы охватить до 241 миллиона пользователей. Исследование проводилось в течение 10 дней с 1 по 10 марта.





Авторы отчета нашли конкретные свидетельства деятельности зловредных аккаунтов, которые стремились спровоцировать онлайн-споры, в частности, о том, стоит ли Палате общин поддержать сделку Терезы Мэй о Brexit, распространяя спорный контент.





После публикации президентом Франции Эммануэлем Макроном статьи о будущем Европы наблюдалось 79-процентный рост активности учетных записей, которые делились контентом в попытке дискредитировать его идеи.









В Германии основной упор делался на построение противоречивого повествования об иммиграционной политике после кризиса сирийских беженцев и роста популярности ультраправой партии Альтернатива для Германии.





На выборах, проходящих с 23 по 26 мая, по пропорциональной избирательной системе европейцы изберут 705 членов Европарламента, который делит свое время между Брюсселем и Страсбургом. Начиная с крошечной Мальты, у которой лишь 6 своих представителей в Европарламенте, до Германии – у которой целых 96 человек — в течение пяти лет эти депутаты будут проверять и изменять законы, предложенные Европейской комиссией, при условии одобрения национальными правительствами в Совете ЕС.





Согласно исследованию Европейского совета по международным отношениям, антиевропейские партии могут получить треть мест в Европейском парламенте. В настоящее время около 23% членов Европарламента принадлежат к антиевропейским партиям, от ультралевых до ультраправых, но это число может вырасти как минимум до 33%.