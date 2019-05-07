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Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

08.05.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На фестиваль съехались творческие коллективы Беларуси, России, Молдовы. Первый концерт состоялся 8 мая в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. Перед этим руководители ансамбрей встретились с руководством Брестского горисполкома. 9 мая участниками фестиваля будет дан концерт в Брестской крепости в 12.00, посвященный Дню Победы и гала-концерт в Парке культуры и отдыха в 17.00.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

В начале встречи первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук рассказал, как ведется в городе подготовка к празднованию 1000-летия и какие мероприятия проводятся в статусе культурной столицы Содружества.

Гости из Молдавии и России рассказали о своих впечатлениях от пребывания в городе.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

Завершилась встреча фотографиями на память.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте
 

Афиша фестиваля.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

Первый концерт начался в 17.00 в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. С приветственным словом к участникам выступил председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66003.php

Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

 
 
Ссылка на источник 64
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  На фестиваль съехались творческие коллективы Беларуси, России, Молдовы. Первый концерт состоялся 8 мая в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. Перед этим...
 
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