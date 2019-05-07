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Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте
08.05.2019 21:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На фестиваль съехались творческие коллективы Беларуси, России, Молдовы. Первый концерт состоялся 8 мая в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. Перед этим руководители ансамбрей встретились с руководством Брестского горисполкома. 9 мая участниками фестиваля будет дан концерт в Брестской крепости в 12.00, посвященный Дню Победы и гала-концерт в Парке культуры и отдыха в 17.00.
В начале встречи первый заместитель председателя горисполкома Вадим
Гости из Молдавии и России рассказали о своих впечатлениях от пребывания в городе.
Завершилась встреча фотографиями на память.
Афиша фестиваля.
Первый концерт начался в 17.00 в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. С приветственным словом к участникам выступил председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.
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На фестиваль съехались творческие коллективы Беларуси, России, Молдовы. Первый концерт состоялся 8 мая в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. Перед этим...
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