Международный хоровой фестиваль «Берестейские хоровые ассамблеи» начался в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

На фестиваль съехались творческие коллективы Беларуси, России, Молдовы. Первый концерт состоялся 8 мая в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. Перед этим руководители ансамбрей встретились с руководством Брестского горисполкома. 9 мая участниками фестиваля будет дан концерт в Брестской крепости в 12.00, посвященный Дню Победы и гала-концерт в Парке культуры и отдыха в 17.00.



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В начале встречи первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук рассказал, как ведется в городе подготовка к празднованию 1000-летия и какие мероприятия проводятся в статусе культурной столицы Содружества.

Гости из Молдавии и России рассказали о своих впечатлениях от пребывания в городе.



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Завершилась встреча фотографиями на память.



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Афиша фестиваля.



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Первый концерт начался в 17.00 в музыкальном колледже им. Р.Ширмы. С приветственным словом к участникам выступил председатель Брестского городского Совета депутатов Николай Красовский.



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